Hoffenheim kann für Europa planen

Bei Hoffenheim stellt sich Frage nach der Blickrichtung eher nicht. Auf Rang vier liegen die Kraichgauer schon acht Punkte vor dem Siebtplatzierten Köln. Die TSG fragt sich allenfalls, ob es die Champions League oder die Europa League wird. Zuletzt gegen Freiburg zeigte das Team von Trainer Julian Nagelsmann wieder eine starke Leistung, scheiterte beim 1:1 lediglich an der unglücklichen Chancenverwertung.

Ein bisschen überraschend ist, dass die erfolgreichen Hoffenheimer (10) nur einen Sieg mehr gefeiert haben als die enttäuschenden Leverkusener (9). Den Unterschied machen die Unentschieden. Hier hat die TSG immerhin zwölf weitere Punkte gesammelt, Leverkusen nur vier.

Wiedersehen mit Volland

Mit Kevin Volland kehrt nun ein Spieler mit seinem neuen Klub nach Hoffenheim zurück, von dem man in Leverkusen ein bisschen mehr erwartet hat. Im vergangenen Sommer war der Nationalspieler für 20 Millionen an den Rhein gewechselt, hatte dort aber immense Anlaufprobleme. In den ersten zehn Spielen blieb er ohne Tor, mittlerweile hat er drei Treffer auf seinem Konto.

Besonders unangenehm verlief für den Stürmer das Hinspiel - da wurde Volland schon nach sechs Minuten nach einer Notbremse vom Platz gestellt.

Wagner mit Formtief

Doch auch bei Hoffenheim läuft nicht alles wunderbar. Während Stürmer Andrej Karamaric in ven vergangenen vier Spielen viermal traf und für die Gegner ein echter Schreckensfall geworden ist, ist der Lauf von Kollege Sandro Wagner ins Stocken geraten.

Wagner hat in der Rückrunde noch nicht getroffen - nach zehn Toren in der Hinrunde ist kein Treffer mehr dazu kommen. Letztes richtiges Ausrufezeichen des Stürmers war die Rote Karte beim Rückrunden-Auftakt in Leipzig.

