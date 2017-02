Transferrekord für den Winter

Die Vereine der Fußball-Bundesliga haben mehr Geld denn je in einer Wintertransferperiode ausgegeben. Die 18 Klubs investierten um die 100 Millionen Euro in neue Spieler. Damit wurde die zwei Jahre alte Bestmarke von 65 Millionen Euro mit dem Ende der Wechselfrist deutlich übertroffen. Die Ausgaben stehen jedoch in einem gesunden Verhältnis: Den Ausgaben stehen Einnahmen in Höhe von rund 91 Millionen Euro gegenüber.

Teure Spieler für die Rückrunde

Der mit Abstand teuerste Transfer war der Verkauf von Julian Draxler an Paris Saint-Germain. 42 Millionen Euro soll dieser in die Kassen des VfL Wolfsburg gespült haben. Die Niedersachsen investierten ihrerseits mit knapp 30 Millionen Euro einen Großteil des Geldes direkt in neue Spieler. Einen erheblichen Teil der Summe brachte der Bundesliga-14. für die Profis Yunus Malli (FSV Mainz) und Riechedly Bazoer (Ajax Amsterdam) auf. Teuer war auch der Wechsel von Leon Bailey zu Bayer Leverkusen. Dem Vernehmen nach wechselte der 19 Jahre alte Jamaikaner für zwölf Millionen Euro vom belgischen Europa-League-Teilnehmer KRC Genk an den Rhein.

Wechsel-Wintermeister von ganz unten

De Tabellenletzte Darmstadt 98 führt die Tabelle der meisten Zu- und Abgänge an. Besonders im Schlussverkauf schlugen die Hessen zu. Die Lilien verstärkten sich für den Abstiegskampf in den letzten Stunden vor Schließung des Transferfensters mit Hamit Altintop von Galatasaray Istanbul, Wilson Kamavuaka vom griechischen Erstligisten Panetolikos Agrinio und Patrick Banggaard vom FC Midtjylland (Dänemark). Zuvor hatte Coach Thorsten Frings den Umbau bereits vornagetrieben und Terrence Boyd (RB Leipzig), Sidney Sam (Schalke 04) und Markus Steinhöfer (vereinslos) verpflichtet.

Abflüge mit Nebengeräuschen

Vor allem die Abgänge der Darmstädter sorgten jedoch für Aufregung: Florian Jungwirths Wechselabsichten sorgten für einen spektakulären öffentlichen Wutausbruch bei Frings. Letztlich schloss sich der Spieler dann doch den San José Earthquakes in der nordamerikanische Profiliga MLS an. Änis Ben-Hatira und Darmstadt hatten ihre Zusammenarbeit da bereits beendet, nachdem dessen Engagement beim umstrittenen islamischen Verein Ansaar International bekannt geworden war. Die Organisation soll nach einem Bericht des nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzes "fest mit der deutschen Salafisten-Szene verwoben" sein.

Transfer mit ungewisser Zukunft

Auch Borussia Dortmund machte von sich reden. Der Revierklub war bereit, immerhin neun Millionen Euro für einen 17-Jährigen zu bezahlen. Bei den Borussen ist die Hoffnung groß, dass der Schwede Alexander Isak zum Star wird - zumindest in der Geschäftsführung. "Wir glauben, dass er ein hochqualifizierter Junge ist, der sich bei uns entwickeln wird - aber langsam" , kommentierte Geschäftsführer Hans Joachim Watzke. Begleitet wurde der Transfer von Berichten, Coach Thomas Tuchel habe den Spieler gar nicht gewollt, zumindest gab er zu, Isak bis kurz vor der Verpflichtung nicht gekannt zu haben.

Der emotionalste Wechsel

Neven Subotic ist eine Ikone bei Borussia Dortmund. Er holte mit dem BVB zweimal die Meisterschaft und das Double. Bei den Schwarz-Gelben lieben sie ihn auch für seine Bodenständigkeit und sein soziales Engagement. Aber sein Coach Thomas Tuchel hatte keine Verwendung für den Verteidiger. Deshalb ließ sich der Serbe bis zum Saisonende ausleihen. "Ich trage heute ein Lächeln im Gesicht und habe große Lust auf eine neue Aufgabe in einem neuen Klub. Ich bin voller Dankbarkeit für fantastische Jahre beim BVB" , sagte Subotic, der sich mit dem Abschied letztlich abgefunden hatte.

Rückkehrer in Liga und Verein

Christian Clemens‘ Jugendclub ist der 1. FC Köln, hier spielte er von 2001 bis 2013, wechselte zum FC Schalke 04, wurde dort nicht glücklich und ging dann zu Mainz 05. Dort stabilisierte er sich und zieht nun wieder an den Dom. "Als die Anfrage des FC kam, musste ich nicht lange überlegen" , sagte er. Zum FC Augsburg zurück kehrt Moritz Leitner von Lazio Rom. Ein Wiedersehen in der Bundesliga gibt es auch mit Hamit Altintop. Der 34-Jähirge spielt ab sofort für Darmstadt 98.

Transfers zum Staunen

Die wohl erstaunlichste Rückkehr dürfte die von Ashkan Dejagah sein. Von 2007 bis 2012 spielte er bereits beim VfL Wolfsburg, jetzt kehrte er zurück. Dejagah hatte für seinen alten Club Al-Arabi in Katar zuletzt im Februar 2016 gespielt, aber trotz einer Pflichtspielpause im Clubbetrieb von fast einem Jahr hat er keine Angst vor seinem Comeback beim VfL Wolfsburg. "Ich bin bereit für die Bundesliga" , verkündete der 30 Jahre alte iranische Nationalspieler nach seinem ersten Training beim VfL Dejagahs Verpflichtung erstaunt, noch verwunderlicher ist, dass die Niedersachsen mit Daniel Caligiuri einen Publikumsliebling, der auf ähnlicher Position zuhause ist, zu Schalke 04 ziehen ließen.

„Wunderkind“ sucht neue Chance

Mainz reinvestierte die Einnahmen für den Transfers von Malli - wenn auch nur zum kleinen Teil. Bis zum Saisonende wurde der Kroate Bojan Krkic von Stoke City ausgeliehen. "Bojan ist ein Spieler mit herausragender Vita, der sich ganz bewusst und mit voller Überzeugung auf das kommende halbe Jahr bei uns in der Bundesliga einlassen möchte" , kommentierte Sportdirektor Rouven Schröder den Coup mit dem ehemaligen Profi des FC Barcelona und AC Mailand. Ob die Zeit mit dem Wandervogel vielleicht doch als großes Missverständnis endet?

Ein Missverständniss geht, eins bleibt

Der Hamburger SV und der zu Saisonbeginn als großer Hoffnungsträger verpflichtete Alen Halilovic trennten sich jedenfalls bereits nach nur sechs Monaten. Der 20-jährige Kroate wechselte zunächst auf Leihbasis bis zum 30. Juni 2018 zum spanischen Erstligisten UD Las Palmas. Nach Las-Palmas-Angaben beinhaltet das Leihgeschäft aber auch eine Kaufoption. Beim HSV hatte der vom FC Barcelona verpflichtete Halilovic die großen Erwartungen an seine Person nie erfüllt. Auch Aaron Hunt gilt beim HSV als Missverständnis, die Hamburger wäre ihn offenbar gern losgeworden. Aber sie fanden keinen Abnehmer.

Wechsel ohne Schonfrist

Und nochmal der gebeutelte HSV : Sehr spät verpflichteten die Hamburger ihren Wunschspieler Walace. Der Brasilianer war drei Tage vor Transferschluss bei 30 Grad in Porto Alegre aufgebrochen und Stunden später bei Schneetreiben in Hamburg gelandet. "Ich brauche schon ein paar Tage, um mich hier einzugewöhnen" , kommentierte er das für ihn ungewohnte Weiß. Viel Zeit, sich an die großen Temperaturunterschiede zu gewöhnen, wird der Mittelfeldspieler jedoch nicht haben, soll er doch das HSV-Mitttelfeld im Abstiegskampf stabilisieren.

Stand: 31.01.2017, 23:38