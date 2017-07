Das Konstrukt scheint sehr kompliziert zu sein, es könnte mit einer neuen Bestimmung des chinesischen Fußballverbandes zu tun haben. So soll der Regierung ein Dorn im Auge gewesen sein, dass für enorm hohe Ablösesummen Ausländer in die Chinese Super League geholt werden, während der eigene Nachwuchs in der angestrebten Entwicklung zu einer Großmacht im Fußball zurückbleibt. Daher habe der nationale Verband beschlossen, dass die Klubs dieselbe Summe, die sie an den abgebenden Verein zahlt, auch noch als Abgabe abführen muss. Im Fall von Modeste hieße dies beispielsweise: 30 Millionen Euro gehen an den 1. FC Köln, 30 Millionen an den chinesischen Verband.

Wie sieht die Regelung genau aus?

Da wäre es logisch, dass die Klubs mit juristischen Winkelzügen versuchen, um die Abgabe herumzukommen. "Ja, das ist so", sagte ein deutscher Spielerberater zur Sportschau, der auch schon mal in Transferverhandlungen mit einem chinesischen Klub eingebunden war.

Wie die Regelung des chinesischen Verbandes genau aussieht, hätte auch der 1. FC Köln gerne gewusst. Bis zum Tag des Transfers von Modeste blieb ihm der Wunsch nach einer englischen Fassung jedoch verwehrt.

Stand: 13.07.2017, 14:23