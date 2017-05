Wenn der Torwart (k)einen Fehler macht

Wer sagt eigentlich, dass Torhüter für ihre Alltagsarbeit außer Schuhen, Stutzen, Hose und Trikot nur noch Handschuhe brauchen? Auf dem Trainingsgelände der TSG Hoffenheim in Zuzenhausen sieht das oft anders aus.

Wenn Torwarttrainer Michael Rechner zu den Übungen bittet, kommen die ungewöhnlichsten Utensilien zum Einsatz. Mal setzen Stammkeeper Oliver Baumann und seine Vertreter Alexander Stolz und das Schweizer Nachwuchstalent Gregor Kobel dunkle Brillen auf, um die Wahrnehmung zu schulen; mal lassen sie sich mit einem Gummiseil an den Pfosten binden, um die Sprungkraft zu fördern; mal wird Absperrband gespannt, unter dem die Torhüter durchtauchen; mal stellen sie sich auf ein Wackelbrett, um Koordination zu üben. Und mal streifen sie eine ganze Hockey-Ausrüstung über, um in einer Halle die Reflexe zu trainieren.

Es braucht Spezialisten für die Torhüter

Oliver Baumann

"Ich nehme gern Hilfsmittel dazu. Die wirken für Außenstehende manchmal spektakulär, aber haben alle nur den Zweck die Torhüter zu verbessern“ , sagt Rechner. Der 36-Jährige ist beim Bundesligisten mit umfassenden Aufgaben betraut: Er trainiert nicht nur die Profi-Torhüter, sondern verantwortet als Koordinator Torwartspiel eine eigene Abteilung, in der ab der kommenden Saison sieben Torwarttrainer, drei davon hauptamtlich, und ein Torwartscout arbeiten.

Cheftrainer Julian Nagelsmann lässt ihm auf diesem Gebiet freie Hand, schließlich ist Spezialistentum gefragt. Im Training, aber auch bei der Leistungsbewertung. An diesem Punkt wird es in Hoffenheim besonders spannend.

Der Torwart wendet bis zu 30 verschiedene Techniken an

Eingestellt wurde Rechner vor neun Jahren vom damaligen Sportdirektor Bernhard Peters, nachdem er sein Studium der Sportwissenschaften an der Universität Heidelberg mit der Magisterarbeit "Das Anforderungsprofil und die moderne Trainingsmethodik des Fußballtorhüters" abgeschlossen hatte.

Aus der EM 2008, bei der Rechner jede Torwartaktion protokollierte, entstanden für ihn fünf Schwerpunktbereiche - Spieleröffnung, Grundtechnik, Abdruck, Eins-gegen-Eins sowie Flanken und Mitspielen. Diese lassen sich wiederum in bis zu 30 verschiedene Techniken unterteiln, z.B. Passspiel, Flugball, Fangen, Fallen, Abdruck, Tauchen, Block, Flanke fangen oder Flanke fausten.

Oliver Baumann

Die Auswertung und Analysen setzte Rechner bei der TSG fort, untersuchte Europa- und Weltmeisterschaften, Bundesliga- und Champions-League-Spiele sowie ausgewählte Partien der europäischen Topligen, wobei ihm sein Torwartstab und Studenten der Uni Heidelberg halfen. Heraus kam eine Art Big Data fürs Torhüterwesen. Und damit entstand zwangsläufig eine neue Betrachtung.

Manuel Neuer mit geringer Fehlerquote

Rechner fand heraus: Bei der EM 2008 entfielen zwischen 70 und 75 Prozent der Aktionen eines Torwarts auf die Spieleröffnung, aber nur ein einziger Fehler auf diesem Gebiet mündete auch in ein Gegentor. Gegentreffer wiederum verteilten sich zu fast zwei Dritteln auf die Bereiche "Abdruck" (das Abdrücken mit dem Fuß vor dem Absprung zu einer Parade) und "Eins-gegen-Eins", folglich muss darauf ein Trainingsschwerpunkt liegen. Die häufigsten Fehlerursachen seien im Stellungsspiel, in der Grundstellung (z.B. Auftaktsprung nach vorne) und bei den Entscheidungen (rausgehen oder drinbleiben) zu finden, erklärt der Torwartexperte: "Der sichtbare technische Fehler passiert relativ selten."

Manuel Neuer pariert gegen Real Madrid

Ihm liegt es fern, aus seiner Datensammlung ein Ranking der Bundesligatorhüter öffentlich zu machen - und auch über einzelne Aktionen der Baumann-Kollegen urteilt er nicht. Aber so viel kann er ja am Beispiel von Nationaltorwart Manuel Neuer verraten: "Wenn Manuel Neuer bei rund 50 Pflichtspielen in einer Saison 50 Gegentore bekommt, gehen davon nur zwei oder drei auf seine Fehler zurück. Eine Fehlerquote unter fünf Prozent ist ein Topwert.“ Normal seien in der Bundesliga fünf bis zehn Prozent - darüber wird es für einen Profitorwart kritisch.

Oft gibt es einen Widerspruch zur öffentlichen Meinung

Rechner, der in seinen Anfangszeiten bei anerkannten Torwarttrainern wie Rüdiger Vollborn oder Eberhard Trautner hospitierte, stellt schon einmal infrage, ob die gängigen Daten wie "abgewehrte Torschüsse in Prozent" oder "vereitelte Großchancen" wirklich umfassende Rückschlüsse zulassen. Für ihn sind das nur Richtwerte. Wenn er beispielsweise mit seinem Stammtorwart Baumann - den Rechner zu den modernen Torhütern zählt, weil der 26-Jährige oft sehr hoch steht und mit dem Fuß gut mitspielt - nach einem Bundesligaspiel beim Videostudium die einzelnen Szenen bespreche und mit den Daten abgleiche, "dann wundern wir uns manchmal sehr" .

Auch Einschätzungen von Reportern erstaunen ihn mitunter, während in anderen Situationen Torhüter aus der öffentlichen Bewertung ohne jede Beschwerde herauskommen, die Rechner mitunter konträr betrachtet. Seine Ansatz hat sich in der Branche herumgesprochen: Für den Deutschen Fußball Bund (DFB) tritt er bei der Fußballlehrerausbildung inzwischen als Referent aus, auch international werden seine Analysen geschätzt.

Eigene App fürs Torwarttraining

Der Sportwissenschaftler hat mit Hilfe von Partnern sogar eine kostenpflichtige App ("Goalkeeping Development“) herausgebracht, mit der das Torwarttraining gesteuert und kontrolliert werden kann. "Ich möchte damit auch die Torwarttrainer von der oberen bis in die unteren Amateurklassen ansprechen. Gerade die Trainer, die den Job ehrenamtlich machen, suchen nach guten Übungen für ihre Torleute. Für Feldspieler findet sich viel leichter etwas."

Rechner verfolgt zudem intensiv die Entwicklung des U21-Nationalkeepers Marvin Schwäbe, der derzeit als TSG-Leihgabe bei Dynamo Dresden Spielpraxis bekommt. Und natürlich freut er sich über die geringe Fehlerquote, die der seit 2014 für Hoffenheim spielende Baumann inzwischen in der Bundesliga aufweist.

Wo die Zukunft des Torwartspiels hingeht? Rechner glaubt, dass "der Detailarbeit“ in den nächsten Jahren die größte Aufgabe zukommt und erinnert sich dabei an ein Interview des Torwartroutiniers Petr Cech (FC Arsenal), der seinen nächsten Entwicklungsschritt damit beschrieb, etwas weiter weg vom kurzen Pfosten zu stehen. Da gehe es letztlich um wenige Zentimeter.

Es geht um die schwierigste Position im Fußball

Für den Torwart-Tüftler sind das taktische Verhalten und die Spielintelligenz die vielleicht wichtigsten Zukunftsfelder. Es sei schließlich mit spielentscheidend, wenn durch offensives Mitspielen ein Steilpass oder eine Hereingabe abgefangen wird. Was oft so leicht aussieht, stellt in der Praxis ein schmaler Grat dar - wenn es nämlich schiefgeht.

In der Bundesliga hat der Keeper-Coach selbst nie gespielt. Zwischen 1999 und 2001 stand Rechner als dritter Torwart beim Hamburger SV unter Vertrag, später kam er mit Waldhof Mannheim auf einige Zweitligaeinsätze. Seine Profikarriere beendete er bereits 2004, um aus einer anderen Perspektive das Torwartspiel nach vorne zu bringen. Rechner: "Ein Torwart entscheidet sicher am ehesten über Sieg und Niederlage. Und Torwart ist aus meiner Sicht die schwierigste Position.“

Stand: 04.05.2017, 08:00