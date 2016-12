Torsten Frings neuer Trainer bei Darmstadt 98

Der 40-Jährige, bis September 2016 bei Werder Bremen als Co-Trainer unter Viktor Skripnik im Amt, ersetzt bei den stark abstiegsgefährdeten Darmstädtern Ramon Berndroth. Dieser war nach der Entlassung von Norbert Meier als Interimstrainer eingesprungen.

Der Verein selbst bestätigte diese Meldung noch nicht. Laut HR sagte Präsident Fritsch, es sei noch nichts unterschrieben, "noch ein bisschen Geduld."

Schwierige Aufgabe für Frings

Die Lilien überwintern in der Bundesliga auf dem letzten Tabellenplatz. Der frühere Bremer, Münchner und Dortmunder Bundesliga-Profi Frings soll nun die Serie von mittlerweile acht Liga-Pleiten stoppen. Trainingsauftakt am Böllenfalltor im neuen Jahr ist am 3. Januar. Am 21. Januar geht es dann gegen Borussia Mönchengladbach.