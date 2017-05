So manch ein Preisträger ist heute nahezu vergessen: Rudi Brunnenmeier galt in den 1960er Jahren als personifizierte Torgarantie der Münchner Löwen. Während er zuvor bereits in der damaligen Oberliga mehrfach bester Torschütze war, untermauerte der damals 24-Jährige seine außergewöhnlichen Qualitäten dann auch in der Saison 1964/1965 in der Bundesliga mit 30 Treffern.