Für Koen Casteels ist es ein Spiel wie jedes andere. "Viele aus meiner Zeit sind auch nicht mehr da“ , sagt der Torwart des VfL Wolfsburg, der am Wochenende an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt. Im Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim (Samstag 15.30 Uhr) will der 24-Jährige erneut zeigen, dass man diesem Keeper auch im Kraichgau hätte vertrauen können. Denn beim VfL Wolfsburg hat er immerhin den Kapitän Diego Benaglio abgelöst.

Hoffenheimer Torhüter zum Kickboxen

Der Schweizer Schlussmann galt als Institution und Integrationsfigur am Mittellandkanal - es müssen also Leistungsgründe vorliegen, dass Trainer Dieter Hecking diesen Entschluss fällte, den er bislang nicht bereuen musste. Zuletzt bei der Nullnummer gegen den 1. FC Köln war Casteels, der immer noch die Nummer 28 auf dem Trikot trägt, eine der Besten. Der Belgier hat gerade im Interview mit dem "Kicker" erklärt, dass er vieles der heimischen Torwartschule zu verdanken haben.

Er wurde in Genk ausgebildet, "es ging viel um Technik, wir haben schon der Jugend mehr als 50 Prozent mit dem Fuß gemacht. Das ist oder war für deutsche Verhältnisse vielleicht ungewöhnlich." In Hoffenheim wunderte sich der 1,97-Meter-Mann, dass die Torleute zum Kickboxen geschickt wurden, um die Aggressivität zu steigen. "Ich weiß nicht genau, was sie dort damit bewirken sollten – alle Torhüter sollten dorthin."

Norweger mussten sich gedulden

Hat sich in Berlin durchgesetzt: Rune Jarstein

Nicht nur Casteels hat sich gedulden müssen, um einen der begehrten Plätze zwischen den Pfosten im Oberhaus zu erhalten. Auch die beiden Norweger Rune Jarstein (Hertha BSC) und Örjan Nyland (FC Ingolstadt) sind erst seit Saisonbeginn offiziell die Nummer eins - und stehen am dritten Spieltag mit ihren Klubs im Blickpunkt. Jarstein tritt mit den Berlinern im Heimspiel gegen den FC Schalke 04 (Sonntag 17.30 Uhr) vor großer Kulisse an, Nyland muss sich mit den Schanzern beim FC Bayern (Samstag 15.30 Uhr) beweisen.

Beide sind sich im direkten Duell am vergangenen Wochenende begegnet, wobei Jarstein wie im Kampf um die Nummer eins bei der norwegischen Nationalmannschaft die Nase vorne hatte. Unbestritten ist: Beide haben sich die Beförderung verdient. Jarstein kam im Januar 2014 in die Hauptstadt, stand aber zunächst im Schatten von Thomas Kraft. Erst als sich der ehemalige Keeper des FC Bayern, auf den Louis van Gaal einst große Stücke hielt, im September 2015 am Schlüsselbein verletzte, konnte der 31-Jährige seinen Trainer Pal Dardai überzeugen.

Nyland kam im vergangenen Sommer mit vielen Vorschusslorbeeren zum Aufsteiger Ingolstadt, doch letztlich nicht am Platzhirsch Ramazan Özcan (Spitzname „Rambo“) vorbei. "Klar habe ich mir vorgestellt, mehr zu spielen" , sagte er. Als der Österreicher nach Leverkusen wechselte, war der Weg für den 25-Jährigen frei. Sein Vertreter ist übrigens auch Skandinavier: Seit dieser Saison fungiert der Däne Martin Hansen als Nummer zwei.

Preis-Leistungsverhältnis stimmt

Neue Nummer eins in Ingolstadt: Örjan Nyland

Das bestätigt einen Trend im Kasten: Deutsche Domäne war gestern. Die Liga, die traditionell starke eigene Torhüter hervorbringt, setzt mittlerweile verstärkt auf Internationalität. Inzwischen haben neun der 18 Stammtorhüter keinen deutschen Pass. Neben den drei neuen Keepern haben sich die drei Schweizer Roman Bürki (Dortmund), Yann Sommer (Mönchengladbach) und Marvin Hitz (Augsburg), der Finne Lukas Hradecky (Frankfurt), der Ungar Peter Gulacsi (Leipzig) und der Däne Jonas Lössl (Mainz) einen Stammplatz gesichert. Ein Indiz, dass die Torwart-Ausbildung in anderen Länder besser geworden ist.

Noch in der Saison 2013/2014 beschäftigten nur Wolfsburg (Benaglio), Augsburg (Hitz) und Absteiger Eintracht Braunschweig (Daniel Davari) einen ausländischen Keeper. In der Saison darauf war es schon ein Drittel der Plätze, die an Legionäre gingen. Und als Eintracht Frankfurt im vergangenen Sommer eine breit angelegte Fahndung nach einem Nachfolger für den zur Paris St. Germain gewechselten Kevin Trapp anging, führte der Blick alsbald ins Ausland.

Denn deutsche Kandidaten, die die Klasse eines Hradecky hatten, der für rund zwei Millionen Euro von Bröndby Kopenhagen kam, waren für solch ein Preis-Leistungs-Verhältnis nicht zu bekommen. Der finnische Nationaltorwart mit slowakischen Wurzeln hat sich zum Publikumsliebling und Leistungsträger gemausert. Der Marktwert liegt inzwischen bei vier Millionen Euro. Tendenz steigend.

Schweizer Ausbildung beeindruckt

Auch die Güteklasse der Schweizer Schlussleute - bevor Benaglio in Wolfsburg abgelöst wurde, besaß ein Quartett einen Stammplatz - kommt nicht von ungefähr. "Wir alle waren vielleicht auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort, es hat alles gepasst. Aber die Ausbildung ist natürlich schon ein großer Punkt" , sagte der Augsburger Hitz einmal zur Tatsache, dass Eidgenossen ausgerechnet ins Torwart-Land Deutschland zum Exportschlager geworden sind.

Was allerdings nicht heißt, dass die deutsche Torwart-Ausbildung grundsätzlich darbt. Für Keeper wie Ron-Robert Zieler, Kevin Trapp, Ralf Fährmann oder Timo Horn war nicht einmal Platz im EM-Kader, was Bundestorwarttrainer Andreas Köpke nicht nur einmal bedauert hat. "Und wenn ich mir heute anschaue, wie weit Torhüter der Altersklasse U 15 bereits sind - von der Fangtechnik, vom Stellungsspiel, vom Fußballerischen her - dann ist das ein Wahnsinn."

Tatsächlich hat gerade bei der U 21-Nationalmannschaft das nächste deutsche Torwarttalent auf sich aufmerksam gemacht: Nach dem mühsamen 1:0 in Finnland in der EM-Qualifikation wurde Marvin Schwäbe von den Fans mit großer Mehrheit zum "Spieler des Spiels" gekürt. Der 21-Jährige hütet beim Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden den Kasten - und soll längst auf den Wunschzetteln etlicher Bundesligisten stehen.

Stand: 16.09.2016, 12:28