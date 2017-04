Live: Hertha BSC - FC Augsburg 0:0

9. Min: Allerdings darf man Zweifel haben, dass die Augsburger auf diese äußerst zurückhaltende Weise erfolgreich sein werden an diesem Nachmittag.

8. Min: Geduldsspiel ist wohl der richtige Begriff für diesen Vortrag der Berliner bisher.

7. Min: Das Spiel ist nun gänzlich ohne Tempo. Die Berliner schieben sich den Ball zu, Augsburg verschiebt zu den jeweiligen Seiten. Mehr passiert gerade nicht.

5. Min: Die Augsburger sind noch sehr passiv, lassen die Berliner spielen.

4. Min: Die Berliner attackieren früh, setzen die Augsburger bereits an deren Strafraum unter Druck.

2. Min: Erste Chance für die Hertha: Stocker setzt sich auf der rechten Seite durch, seine Hereingabe zu Darida von der Grundlinie kann Darida nicht verwerten. Er trifft den Ball nicht richtig.

1. Min: Die Herthaner lassen den Ball erstmal ruhig durch die eigenen Reihen laufen. Augsburg wartet ab.

15:30 Uhr: Auf geht’s.

15:29 Uhr: Hertha hat Anstoß.

15:29:Uhr: Die Mannschaften kommen auf den Platz.

15:28 Uhr: Schlechte Nachrichten für den FCA: Raul Bobadilla hat sich beim Aufwärmen eine Muskelverletzung zugezogen, für ihn wir Finnbogason in die Startelf rücken.

15:27 Uhr: Gegen keinen anderen Bundesligisten haben die Berliner aktuell eine so lange Zu-Null-Serie vorzuweisen. Überhaupt ist der FC Augsburg der einzige Bundesligist, gegen den Pal Dardai als Hertha-Coach noch ohne Gegentor ist.

15:26 Uhr: Die Hertha hatte zuletzt eine gute Bilanz gegen die Augsburger. Seit dem Amtsantritt von Pal Dardai ist Hertha gegen Augsburg nicht nur ungeschlagen, sondern auch ohne Gegentor (zuletzt 2-mal 0:0, davor 2-mal 1:0).

15:25 Uhr: Der direkte Abstieg ist für Augsburg damit wieder im Bereich des Möglichen. Vor zwei Spieltagen waren es noch zehn Punkte Vorsprung auf den FCI.

15:24 Uhr: Augsburg blieb erstmals in dieser Saison fünf Spiele in Folge ohne Sieg und holte daraus nur zwei der 15 möglichen Punkte. Zwar beträgt der Abstand nur einen Punkt auf Platz 13 (Wolfsburg), aber Ingolstadt konnte bis auf vier Punkte herankommen.

15:22 Uhr: Das erscheint gerade angesichts der aktuellen Auswärtsschwäche der Berliner als äußerst schwierig (sieben Auswärtsniederlagen in Folge). Im eigenen Stadion müsste demnach der Europacupplatz gesichert werden.

15:21 Uhr: Hertha muss jetzt aber so langsam in Schwung kommen, wollen die Berliner international auflaufen. Hertha holte in der Rückrunde erst zehn Punkte und müsste die letzten sieben Saisonspiele alle noch gewinnen, um die Ausbeute der Hinrunde zu erreichen (30 Zähler).

15:19 Uhr: Für den FCA geht es dagegen darum, nicht den Boden unter den Füßen zu verlieren und im Abstiegskampf ein wenig Luft zu holen.

15:17 Uhr: Für beide Teams geht es heute um sehr viel. Mit einem Sieg könnten die Berliner wieder auf den fünften Platz vorrücken und ihre internationalen Ambitionen unterstreichen.

15:15 Uhr: Herzlich willkommen zum Live-Ticker von sportschau.de. Das erste Sonntagsspiel des 28. Spieltags beginnt in wenigen Minuten. Hertha BSC empfängt den FC Augsburg. Später, ab 17.30 Uhr, folgt dann noch die Partie zwischen dem FC Ingolstadt und Darmstadt 98. Jetzt widmen wir uns aber erstmal der Hauptstadt. sportschau.de wünscht viel Vergnügen bei den kommenden 90 Minuten.

Die Aufstellungen:

Hertha BSC: Jarstein - Pekarik, Langkamp, Brooks, Plattenhardt - Skjelbred, Stark - Stocker, Darida, Kalou - Ibisevic. Bank: Allagui, Allan, Kade, Haraguchi, Esswein, Mittelstädt, Kraft.

FC Augsburg: Hitz - Verhaegh, Janker, Danso - Baier - Teigl, Kohr, Koo, Max - Finnbogason, Ji Bank: Luthe, Rieder, Altintop, Usami, Schmid, Leitner,

Schiedsrichter: Tobias Stieler.