Das Estadio Municipal de Marbella ist ein Fußballstadion, das nur bedingt in eine Stadt der Schönen und Reichen passt. Vieles an dem etwas schmucklosen Beton-Oval in der ziemlich verbauten Stadt an der Costa del Sol wirkt aus der Zeit gefallen, immerhin ist die Außenfassade mit einem kräftigen blau-gelben Anstrich aufgehübscht worden - den Farben des Drittligisten CF Marbella.

Drinnen allerdings herrscht derzeit schwarz-gelbe Dominanz, weil Borussia Dortmund den Ort für sein bis Freitag (13.01.2017) dauerndes Trainingslager in Beschlag genommen hat. Und der Bundesligist hat nicht nur etliche Werbebanner mit der Aufschrift „Echte Liebe“ mit an die Costa del Sol gebracht, sondern auch Materialien und Utensilien in kaum überschaubarer Zahl.

Tuchel lobt und tadelt

Es bietet sich ein interessanter Ausblick: An den Torpfosten sind lange Seile gewickelt, an denen Marco Reus oder Julian Weigl davonsprinten, bis der Widerstand sie aufhält. An der Eckfahne liegen Schlitten mit Gewichten, die Adrian Ramos und Sokratis kraftvoll über den Rasen ziehen.

Außerdem begrenzen gefühlt Hunderte von Hütchen und Markierungen zahlreiche Spielflächen, die mit fortschreitender Trainingsdauer immer schmaler werden - bis die Spielfeldbreite für das Abschlussspiel auf vielleicht 20 Metern begrenzt wird. Thomas Tuchel lenkt dabei aktiv das Gesehen; oft lobt der Cheftrainer („Gut!“), mal tadelt er ("Mehr Tempo!“).

Gute Stimmung, gutes Gefühl

Insgesamt sieht er seine Mannschaft auf dem richtigen Weg, um die Vorgaben des Vorstandschefs Hans-Joachim Watzke zu erfüllen, der sich die direkte Qualifikation für die Champions League wünscht. "Jeder Tag gibt uns das Gefühl, dass wir eine gute Stimmung haben, die Mannschaft bereit ist für die Aufgaben“ , lautete Tuchels erstes Urteil im Trainingslager.

Von einer Entfremdung zwischen ihm und seinen Spielern, wie sie nach einer Wutrede in Frankfurt Anfang Dezember ( "Unsere Leistung war ein einziges Defizit“ ) im Raum stand, ist bei der Alltagsarbeit nichts zu bemerken. Beide Seiten scheinen um Verbesserungen bemüht. Und die besondere Disziplin fällt auch den mitgereisten BVB-Fans auf, die im Gegensatz zu den Einheiten in Dortmund-Brackel in Marbella fast jede Übung verfolgen können.

"Es gibt nicht den einen Schwerpunkt“

Worauf der BVB den Schwerpunkt legen sollte? "Das primäre Ziel ist es, nicht mehr so oft in Rückstand zu geraten - und vor allem nicht mit der ersten Chance des Gegners“ , sagt Kapitän Marcel Schmelzer. Doch dem Taktiker Tuchel ist es zu banal, den Verbesserungsbedarf derart zu beschränken. "Es gibt nicht den einen Schwerpunkt: Wir müssen uns insgesamt verbessern. Nicht nur einen Aspekt herauslösen, dafür hat der Fußball zu viele Facetten“ , sagt Tuchel. "Uns gibt schon Stabilität, mit 20, 22 Spielern durchgehend trainieren zu können.“

Hier sieht der 43-Jährige einen elementaren Ansatz für den Neustart 2017: Seine hochbegabten Jungstars mögen viel Talent mitbringen, aber Training ist in diesem Alter eben auch unersetzlich - und daran mangelte es bei der Hatz durch drei Wettbewerbe. Die Verletzungsmisere mit zeitweise bis zu einem Dutzend Ausfällen kam erschwerend hinzu.

Mehr Stabilität braucht mehr Alternativen

Tuchels viele taktischen und personellen Wechsel taten ein Übriges, so dass von den eingespielten Automatismen wenig blieb. "Die Dinge schleifen sich nur mühsam ein“ , gestand der ebenso ehrgeizige wie ungeduldige Coach vor der Winterpause, "wir liegen deutlich hinter dem, was möglich gewesen wäre.“ In der Bundesliga liegt der BVB nur auf Platz sechs, neun Zähler hinter RB Leipzig und schon zwölf hinter dem FC Bayern.

Neben mehr Stabilität braucht es für die zweite Halbserie auch wieder mehr Alternativen. Beim ersten Testspiel gegen den PSV Eindhoven (4:1) konnte der Trainer immerhin zwei komplette Mannschaften einsetzen. Und mit Raphael Guerreiro meldet sich nun nach wochenlanger Zwangspause der nächste Leistungsträger zurück. Tuchel sieht in dem erst 23 Jahre alten portugiesischen Europameister einen "Problemlöser “.

Schürrle gefällt die Rolle in der Spitze

Die Weltmeister Mario Götze und André Schürrle, diesen Luxus konnte sich Tuchel gegen Eindhoven erlauben, kamen sogar erst in der zweiten Hälfte zum Einsatz, wobei sich letzterer ausdrücklich dafür empfahl, den beim Afrika-Cup weilenden Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang in der Sturmspitze zu vertreten. Der deutsche Nationalspieler wirkte beweglicher, spielfreudiger als Adrian Ramos und gefiel auch als Torschütze.

"Ich fühle mich da wohl. Wenn man drum herum so gute Mitspieler hat, die auch was kreieren und in Eins-gegen-eins-Situationen gehen, ist das für einen Stürmer immer gut“ , sagte Schürrle. Er selbst, räumte der 26-Jährige ein, sei ja auch auf der Suche nach seiner besten Rolle im BVB-Gefüge.

Stand: 11.01.2017, 08:00