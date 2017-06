41,5 Millionen Euro: Diese Rekord-Ablöse bezahlt der FC Bayern für Corentin Tolisso an Olympique Lyon. So viel hat noch kein Bundesligist für einen Fußballer ausgegeben. Lyon hat diese Summe bestätigt. Andere Ablösesummen in dieser Liste sind teilweise geschätzt oder können sich durch Zusatzvereinbarungen nachträglich erhöhen.