Schalkes Baba und Tekpetey zum Afrika-Cup

Unverhofft kommt oft: Bernard Tekpetey wurde überraschend von Nationaltrainer Avram Grant in den 26-Mann-Kader berufen. Am 4. Januar werden die endgültigen Kader bekanntgegeben.

Neben Baba und Tekpetey, der in hauptsächlich in Schalkes U23 spielt, aber auch schon Kurzeinsätze in der Bundesliga und Europa League hatte, fehlen den Schalkern im Januar zwei weitere Akteure, die in Gabun dabei sind: Nabil Bentaleb (Algerien) und Eric-Maxim Choupo-Moting (Kamerun).

dpa | Stand: 02.01.2017, 17:03