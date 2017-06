Als Domenico Todesco Anfang März den Fußball-Zweitligisten Erzgebirge Aue übernahm, kam das einem Himmelfahrtskommando gleich. Das Team aus Sachsen lag damals auf dem letzten Tabellenplatz und hatte fünf Spiele in Serie nicht gewonnen. Doch der Deutsch-Italiener hauchte dem Aufsteiger neues Leben ein. Unter seiner Führung holte Aue in elf Spielen 20 Punkte und landete am Ende auf Platz 14.

Abkehr vom Rumpelfußball

Was beeindruckte, das war die Art und Weise des Klassenerhalts. Lange Zeit war Aue für Rumpelfußball bekannt. Das Team tat sich schwer, das Spiel zu gestalten und war selbst in Heimspielen unfähig, den Gegner zu dominieren. Tedesco impfte seiner neuen Mannschaft seinen eigenen Stil ein, gab den Spielern einen klaren und erkennbaren Plan und ein Konzept an die Hand. Die setzte das auf dem Platz um. Aue wurde effizienter, gewann häufig 1:0, war vor allem wieder zu Hause eine Macht. Unter Tedesco ging kein Heimspiel verloren, und von Rumpelfußball war auch nicht mehr viel zu sehen. "Wir waren der Absteiger Nummer eins. Wir sind nicht nur durch Kampf da unten rausgekommen, wir haben uns rausgespielt" , sagt Aues Christian Tiffert. Seitdem gilt Tedesco als Trainer-Senkrechtstarter.

Jung, modern und besser als Nagelsmann

Ein Plan und ein Konzept - das war das, was Schalkes Manager Christian Heidel beim ehemaligen Wunschtrainer Markus Weinzierl vermisste. Wohl auch deshalb haben die Königsblauen Todesco jetzt als Nachfolger verpflichtet. Weil der in Aue noch einen laufenden Vertrag hatte, muss der Klub eine Ablösesumme zahlen. Auch Bayer Leverkusen soll Interesse an Tedesco gehabt haben.

Der 31-Jährige gilt als junger und moderner Trainer. Oft wird er mit Julian Nagelsmann verglichen, der als Shooting-Star dieser neuen Trainer-Generation gilt und 1899 Hoffenheim in der vergangenen Bundesliga-Saison sensationell in die Champions-League-Qualifikation führte. Seine Ausbildung zum Fußballlehrer schloss Tedesco als Jahrgangsbester mit der Note 1,0 ab - und war damit besser als Julian Nagelsmann. Profifußballer war er übrigens nie. Er spielte beim ASV Aichwald nur in der Kreisliga.

Gebildet, bescheiden, freundlich

Tedesco gilt als bodenständig, er ist gebildet, bescheiden, freundlich, gilt als Leisetreter. Der gelernte Wirtschaftsingenieur spricht neben deutsch und italienisch auch noch englisch und spanisch. Aue-Präsident Helge Leonhardt lobt ihn nicht nur fachlich, sondern auch menschlich in den höchsten Tönen. Die Kommunikation, so heißt es, sei unter Tedesco überragend.

Mut bewiesen

Der gebürtige Italiener begann seine Karriere in der Jugendabteilung des VfB Stuttgart. Dort arbeitete er als Co-Trainer unter Thomas Schneider, dem heutigen Assistenten des Bundestrainers Joachim Löw. 2015 wechselte er zu 1899 Hoffenheim und übernahm dort die U19. Im März 2017 kam dann das Angebot aus Aue. Tedesco bewies damals viel Mut. Denn er setzte seinen Ruf, eines der größten Trainertalente der Republik zu sein, aufs Spiel. Wäre er mit Aue abgestiegen, hätte das gleich mal ein Karriere-Knick sein können.

Großer Erfolgsdruck

Jetzt geht es wohl zum FC Schalke. Das ist ebenso mutig. Im Vergleich zum beschaulichen Aue gilt der ambitionierte Bundesligist als Haifischbecken. Bei den Gelsenkirchenern mit ihrem hoch dotierten Kader wird Tedesco von Beginn an unter großem Erfolgsdruck stehen. Er geht dieses Risiko ein, und das muss er auch tun. Die drei letzten Übungsleiter - Roberto di Matteo, Andre Breitenreiter und Markus Weinzierl - überstanden "auf Schalke" jeweils nur ein Jahr. So ist der Klub aus Trainersicht auch so ein bisschen ein Himmelfahrtskommando. Aber damit kennt sich Tedesco ja aus.

Stand: 09.06.2017, 11:23