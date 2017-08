Gladbach will zurück nach Europa

So lief die vergangene Saison:

Für Senkrechtstarter André Schubert war das Kapitel Mönchengladbach kurz vor Weihnachten 2016 beendet. In der Saison 2015/16 hatte der Trainer die Fohlen noch nach fünf verlorenen Spielen zum Saisonauftakt von Lucien Favre übernommen und sensationell auf Platz vier geführt. Am 21.12.2016 musste Schubert seinen Hut nehmen. 16 Punkte aus 16 Spielen und Tabellenplatz 14 waren den Verantwortlichen um Sportdirektor Max Eberl zu wenig. Dieter Hecking übernahm schließlich das Ruder am Niederhein.

Unter Hecking sammelte Gladbach in der Rückrunde konstant Punkte. 28 Zähler sollten es in der zweiten Saisonhälfte sein, was in der Endabrechnung 45 Punkte und Tabellenplatz neun bedeutete.

Im Europa-League-Achtelfinale musste Mönchengladbach den Schalkern im deutschen Duell den Vortritt lassen. Das DFB-Pokal-Finale verpasste das Team von Dieter Hecking dagegen nur knapp. Die "Fohlen" unterlagen Eintracht Frankfurt in der Vorschlussrunde erst im Elfmeterschießen.

Wer kommt? Wer geht?

Weltmeister Matthias Ginter soll nach dem schmerzlichen Abgang von Andreas Christensen (FC Chelsea) in Zukunft die Führungsrolle in der Gladbacher Verteidigung übernehmen. Gladbach überwies für Ginter rund 17 Millionen Euro an Borussia Dortmund. Gut möglich, dass Hecking (auch) auf eine Dreierkette setzt, denn mit Julian Korb (Hannover) und Nico Schulz (Hoffenheim) durften zwei Alternativen für die Außenposition der Viererkette den Verein verlassen.

Neuzugang Vincenzo Grifo hat große Konkurrenz auf der Außenbahn

Mit Vincenzo Grifo erweiterte Gladbach in der Offensive sein Reportoire um einen technisch starken Außenspieler und tollen Freistoßschützen. Grifo kommt aus Freiburg und hatte in der vergangenen Saison mit sechs Toren und zwölf Vorlagen maßgeblichen Anteil daran, dass die Breisgauer in die Europa-League-Qualifikation eingezogen sind. Dafür gab Gladbach Angreifer André Hahn an den Hamburger SV ab.

Den Abgang von Mahmoud Dahoud zum BVB kompensierte die Borussia durch die Verpflichtung des Schweizers Denis Zakaria. Der 20-Jährige kam von Young Boys Bern und könnte neben Christoph Kramer die Rolle im defensiven Mittelfeld einnehmen. Eine starke Vorbereitung absolvierte auch der Franzose Mickaël Cuisance. Der erst 17-Jährige kam aus der A-Jugend des AS Nancy und gilt als Riesentalent im zentralen Mittelfeld.

Trainer Dieter Hecking: "Das kann die spannendste Bundesligasaison aller Zeiten werden"

Hecking will mit seiner Mannschaft zurück nach Europa

Dieter Hecking absolvierte seine erste Sommervorbereitung mit dem Gladbacher Team. Am Tegernsee in Bayern versuchte der Trainer, aus dem großen Kader eine Mannschaft zu formen, die die Europa League anvisieren soll. "Klar will jeder zurück nach Europa. Nur sollten wir nicht mit Selbstverständnis in die Saison gehen, dass wir am Ende sowieso dabei sind" , sagte er dem "Kicker".

Die Bundesliga sieht Hecking in diesem Jahr ausgeglichener als in den vergangenen Jahren: "Ingesamt ist die Liga in der Lage, den Abstand zu verkürzen" , sagte er und erklärte weiter: "Das kann die spannendeste Saison aller Zeiten werden. "

Erwartungen an die neue Saison

Lässt man den individuellen Qualitätsverlust durch die Abgänge von Christensen und Dahoud beiseite, ist die Gladbacher Mannschaft in dieser Saison ähnlich breit aufgestellt sein wie in der vergangenen Spielzeit. Die Dreifachbelastung fällt für die Fohlen in diesem Jahr zudem weg.

Das birgt neben Chancen auch Risiken: Hecking muss auch mit unzufriedenen Spielern rechnen und hat Woche für Woche die Qual der Wahl, welche Elf er in den Bundesliga-Partien aus den Rasen schickt. Besonders auf den Außenbahnen herrscht ein Überangebot. Mit Ibrahima Traoré, Jonas Hofmann, Fabian Johnson, Thorgan Hazard, Patrick Herrmann und Grifo buhlen sechs Spieler um zwei Stammplätze auf den Flügeln. Allerdings: Angesichts der enormen Leistungsschwankungen bei den Genannten und der Verletzungsanfälligkeit einiger (Hermann, Hazard, zudem Stürmer Raffael) sind Alternativen auch notwendig.

Stand: 10.08.2017, 08:50