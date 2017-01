So lief die Hinrunde

Nahezu perfekt, gemessen an den Zielen des Klubs. Der 1. FC Köln hat die Winterpause mit 25 Punkten auf Tabellenplatz sieben verbracht und ist auf Tuchfühlung zum internationalen Geschäft. Nicht einmal die Verletzungsmisere, von der neben Torhüter Timo Horn unter anderem auch die Kreativspieler Leonardo Bittencourt und Marcel Risse betroffen waren, brachte den FC außer Tritt. Lediglich beim 0:4 in Hoffenheim ließ das Team die gewohnte Stabilität in der Defensive vermissen.

Wer kommt, wer geht

Nach nur einem Jahr hat Filip Mladenovic die Kölner wieder verlassen. Der serbische Linksverteidiger, der bei den Geißböcken nicht über die Reservistenrolle hinaus kam, wechselt zum belgischen Traditionsklub Standard Lüttich. Zudem hat der FC Innenverteidiger Mergim Mavraj nach Hamburg ziehen lassen, wo er künftig für den HSV spielen wird. Der Vertrag des Albaners wäre im Sommer ohenhin ausgelaufen, so aber kassierte der FC noch eine Ablöse von angeblich 1,8 Millionen Euro. Einen Ersatz für Mavraj hat Sportdirektor Jörg Schmadkte bislang noch nicht präsentiert.

Mit der Rückkehr von Dominic Maroh aus dem Krankenstand stehen Trainer Peter Stöger mit Dominique Heintz und Frederik Sörensen ingesamt drei Innenverteidiger zur Verfügung. Stöger sieht deshalb nicht zwingend Handlungsbedarf. "Wenn wir aktiv werden, muss das Sinn ergeben" , findet er. Eine Rückkehr von Kevin Wimmer von Tottenham Hotspur gilt inzwischen als ausgeschlossen. Stattdessen holte man Mittelfeldspieler Christian Clemens aus Mainz zurück nach Köln.

Trainer

Die Kölner haben Peter Stöger längst ins Herz geschlossen. Sein Talent zur Selbstironie und seine ehrlich empfundene Liebe zur Stadt erreicht und wärmt die kölsche Seele. Und den Karneval macht er auch noch mit. Vor allem aber hat der 50 Jahre alte Wiener in seinen nun dreieinhalb Jahren beim FC die Mannschaft stetig besser gemacht. Ein Ende dieser Entwicklung ist vorerst nicht abzusehen.

Ausblick/Ziel für die Rückrunde

Seit Stöger mit Sportdirektor Jörg Schmadtke ein quasi kongeniales Duo bildet, ist Realismus eingekehrt am Geißbockheim. Schritt für Schritt soll es gehen, hoch fliegende Träume werden nicht mehr gehegt. Stöger und Schmadtke werden sich deshalb davor hüten, das Thema Europa League auch nur hinter vorgehaltener Hand anzusprechen.

Wenn der FC im neuen Jahr ähnlich stabil bleibt wie 2016 ist ein Platz unter den ersten sieben der Tabelle allerdings nicht ausgeschlossen. Das Ziel bleibt aber, solide im Mittelfeld der Tabelle zu landen.

Stand: 11.01.2017, 08:31