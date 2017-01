So lief die Hinrunde

Lediglich drei Pleiten, aber auch nur sieben Siege stehen zu Buche. Zu oft mussten die Borussen einen Rückstand hinterherrennen, so dass in zu vielen Parteien nicht mehr drin war als ein Remis. Daraus resultiert Platz sechs - mit drei Punkten Rückstand auf einen Champions-League-Platz. Mit 35 Toren stellen die Dortmunder nicht zuletzt dank Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang, der mit 16 Treffern die Torjägerliste anführt, hinter den Bayern den zweitbesten Sturm der Liga.

In der Champions League überstanden die Westfalen die Gruppenphase ohne Niederlage. Gegen Real Madrid zeigten die Schwarz-Gelben zwei starke Auftritte. Spektakulär gestaltete das Team das Heimspiel gegen Legia Warschau (8:4). Durchwachsen waren hingegen die Auftritte im DFB -Pokal. Nach einem 3:0-Erstrundensieg bei Regionalligist Eintracht Trier musste in Runde zwei im eigenen Stadion gegen Zweitligist Union Berlin das Elfmeterschießen bemüht werden, um ins Achtelfinale einzuziehen.

Wer kommt, wer geht

Niemand. Stand jetzt (11.01.2016) gibt es keinerlei Transferaktivitäten beim BVB . Wechselabsichten werden Neven Subotic (Hamburger SV) und Adrian Ramos (China) nachgesagt.

Hoffnungen liegen auf den 52-Millionen-Euro-Transfers des vergangenen Sommers. Von Andre Schürrle und Mario Götze kam in der Hinrunde nicht viel. Gemeinsam schafften die beiden Spieler in 16 Bundesliga-Einsätzen lediglich ein Tor und drei Vorlagen. " Die Erwartungen, die der Name, die Erfolge und das Standing versprechen, sind wahrscheinlich zu hoch angesetzt ", sagt Trainer Tuchel. " Uns war bewusst, dass es dauern kann. "

Trainer

Andre Schürrle war der Wunschtransfer des Dortmunder Trainers. Lässt seine Leistung zu wünschen übrig, dann färbt das auch auf Thomas Tuchel ab, der in seiner zweiten Saison beim BVB noch keine Konstanz in die Leistungen des Teams bringen konnte. Ein großes Medienecho bekam der Coach auf seine heftige Spielerschelte nach der 1:2-Niederlage in Frankfurt, wo er seiner Mannschaft " Totalversagen " attestiert hatte. Doch die Diskussionen verstummten schnell eine Woche später, als seine Borussia die Gladbacher Borussia mit 4:1 vom Platz fegte. Risse zwischen dem Trainer und seinen Spielern sind nicht erkennbar.

Ausblick/Ziel für die Rückrunde

Pierre-Emerick Aubameyang tritt mit Gabun beim Afrika-Cup an.

Konstanz in die Leistungen der Mannschaft zu bringen ist oberste Prämisse. Entscheidend wird sein, ob Marco Reus ohne Verletzung bleiben wird. Ist er fit, ist er eine wichtige Stütze im Team der Schwarz-Gelben. Bitter: Pierre-Emerick Aubameyang wird wegen des Afrika-Cups mindestens die ersten beiden Bundesliga-Spiele in 2017 und womöglich das Pokal-Achtelfinale gegen Hertha BSC am 8. Februar verpassen.

Stand: 11.01.2017, 09:32