" 1,2,3,4 " singt die österreichische Popband Wanda in ihrem gleichnamigen Hit, " es ist so schön bei dir. " Nun ist Max Kruse weder Österreicher noch bekannt für seine Vorliebe für Neo-Austropop - trotzdem passt der Songtext ganz gut zu seiner aktuellen Form und Befindlichkeit. Vier Tore erzielte der Stürmer beim 4:2-Auswärtssieg seiner Bremer in Ingolstadt am vergangenen Wochenende - nach missglücktem Wolfsburger Gastspiel scheint's der Stürmer in Bremen von Woche zu Woche schöner zu finden.

So schön, dass nun auch wieder Nationaltrainer Joachim Löw die Causa Kruse positiv bewertete. Der 29-Jährige sei "eine Option" für den Confederations Cup im Sommer, so Löw. " In dieser Form kann er wertvoll sein für uns. "

Nach mehreren privaten Eskapaden hatte der Bundestrainer den Angreifer im März 2016 aus dem Kader der DFB -Auswahl gestrichen und seither nicht mehr berücksichtigt. Kruse selbst bleibt denn auch zurückhaltend bezüglich eines möglichen Einsatzes beim Confed-Cup: " Bis jetzt gehe ich davon aus, dass ich Urlaub habe. "

Bremen seit zehn Partien ungeschlagen

Kruse ist eines von vielen Gesichtern des Bremer Aufschwungs. Die zweitbeste Rückrundenmannschaft marschiert mit Siebenmeilenstiefeln weiter Richtung Europa. Seit zehn Spielen sind die Bremer ungeschlagen, das Momentum ist eindeutig auf ihrer Seite.

Mit welcher Macht die Bremer nach oben drängen, zeigt der Vergleich mit dem Gegner aus Berlin. Vor dem Hinspiel lag Hertha elf Plätze und 16 Punkte vor Werder. Nun sind beide Teams nur noch zwei Plätze und vier Zähler voneinander getrennt.

Video starten, abbrechen mit Escape Nouris gebremste Vorfreude auf Europa | Sportschau | 22.04.2017 | 00:32 Min. | Verfügbar bis 22.04.2018 | Das Erste

Die Berliner spielen eine mittelmäßige Rückrunde bislang - die vornehme Zurückhaltung der Konkurrenz aus Köln, Gladbach und Co. sorgt dafür, dass die Hauptstädter immer noch von Rang fünf grüßen. Allerdings sind Freiburg und Bremen den Herthanern dicht auf den Fersen. Der Heimsieg gegen Wolfsburg war so gesehen Gold wert.

Letzter Berliner Sieg in Bremen vor mehr als einem Jahrzehnt

Statistisch sollten die Berliner indes nicht davon ausgehen, aus Bremen Punkte mitzunehmen. Hertha BSC verlor die vergangenen acht Auswärtsspiele. In der Fremde letztmals gepunktet hat die Dardai-Elf vor knapp fünf Monaten beim 3:2-Sieg in Wolfsburg. Aktuell wartet kein anderer Bundesligist so lange auf einen Auswärtspunkt wie die Hertha.

Zu allem Überfluss läuft es an der Weser traditionell schlecht für die Hauptstädter. Die Berliner holten aus den vergangenen acht Gastspielen an der Weser nur einen einzigen Punkt (beim 3:3 in der Vorsaison). Gewonnen hat die Hertha in Bremen gar seit 11 Jahren nicht mehr. Damals trafen Kevin-Prince Boateng, Marcelinho und Yildiray Bastürk für die Gäste.

Die möglichen Aufstellungen:

Werder Bremen: Wiedwald; Veljkovic, Sané, Moisander; Gebre Selassie, Eggestein, Junuzovic, Bauer; Bartels, Gnabry; Kruse.

Hertha BSC: Jarstein; Pekarik, Langkamp, Torunarigha, Mittelstädt; Skjelbred, Allan; Esswein, Darida, Kalou, Ibisevic.

Schiedsrichter: Ittrich (Hamburg).

Thema in: Bundesliga-Vorschau, Deutsche Welle, Freitag, 28.4., 18.30 Uhr

Thema in: Sportschau, Das Erste, Samstag, 29.4., 18 Uhr

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - 31. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 29.04.2017 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 29.04.2017 | Das Erste

Stand: 28.04.2017, 08:20