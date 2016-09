Der Sieg in der Vorwoche gegen den VfL Wolfsburg hat die Hoffnung zurück nach Bremen gebracht. Interimstrainer Alexander Nouri hat es in der kurzen Zeit seiner Beschäftigung als Coach der A-Mannschaft geschafft, die Köpfe der bislang in der aktuellen Saison gebeutelten Spieler freizubekommen. Stellt sich also die Frage: Wie geht's weiter an der Weser? Sportchef Frank Baumann deutete an, dass Alexander Nouri durchaus Chancen habe, nicht nur im Duell bei Darmstadt 98, sondern "vielleicht auch in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren auf der Bank zu sitzen." Die Brise der Hoffnung muss dafür natürlich auch in Darmstadt steif genug sein, um Werder Gründe für eine Weiterbeschäftigung des eingesprungenen Coaches zu geben.

Personell füllen sich die gelichteten Reihen der Spieler: Stürmer Aron Johannsson hat seine Rotsperre abgesessen. Fin Bartels, Santiago Garcia, Lamine Sane und Serge Gnabry nahmen zudem nach Verletzungsproblemen wieder am Mannschaftstraining am Donnerstag teil.

Bei den Gastgebern hätte man sich natürlich instabile Gegner gewünscht, um die Heimbilanz von bislang vier Zählern aufzubessern. So ist man jetzt heilfroh bei den Lilien, dass Kapitän Aytac Sulu halbwegs fit ist und auflaufen kann. "Er ist nach der Pause noch nicht bei 100 Prozent, aber er ist erfahren, ausgebufft und hilft uns unheimlich mit seiner Art" , sagte Trainer Norbert Meier. Abgesehen von Sulu ist die Truppe der Südhessen fit: "Wir hatten diese Woche den Luxus, nahezu alle Spieler auf dem Platz zu haben" , sagte Meier.

Mögliche Aufstellungen:

SV Darmstadt 98: Esser - Jungwirth, Sulu, Höhn, Holland - Gondorf, Niemeyer - Heller, Kleinheisler, Bezjak - Colak.

SV Werder Bremen: Drobny - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Ro. Bauer - Grillitsch - Fritz, Junuzovic - Hajrovic, Gnabry - Johannsson.

Schiedsrichter: Dr. Drees (Münster-Sarmsheim)

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - 6. Spieltag in der Fußball-Bundesliga | 01.10.2016 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 01.10.2016 | Das Erste

Stand: 30.09.2016, 10:09