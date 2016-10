Den SV Darmstadt 98 hat man in diesen Tabellenregionen schon erwartet, aber den VfL Wolfsburg? Ist aber trotzdem so - der 15. erwartet den 14. - Kleingeld trifft auf Scheckheft.

Wie schlecht es für Wolfsburg seit Längerem tatsächlich läuft, zeigt ein Blick auf die Zahlen. Diese sind für Darmstadt und die Wölfe für das Kalenderjahr 2016 exakt gleich: Beide Teams haben von 24 Spielen nur sechs gewonnen, siebenmal remis gespielt und elfmal verloren. Trotzdem sagt Darmstadts Trainer Coach Norbert Meier: "Tabellarisch sind wir mit Wolfsburg momentan nahezu auf Augenhöhe, aber ansonsten ist der VfL kein Verein, mit dem wir uns messen."

Mit ein wenig Verspätung hat jetzt aber auch Wolfsburg einen neuen Coach. Dieter Hecking verließ unter der Woche die Trainerbank, Valérien Ismael setzte sich.

Psychoaufgabe für Ismael

Der Franzose hat angekündigt, "Blockaden zu lösen, mehr Zug zum Tor und mehr Leidenschaft zu entwickeln" . Dem noch immer torlosen Mario Gomez im Sturm dürften solche Worte gefallen. Aber findet das auch Julian Draxler gut?

Wenn das jedenfalls klappt mit Engagement und Toren, könnte aus der Interimslösung Ismael auch eine dauerhafte Beziehung werden. Aber wenn nicht? Dann ist laut Gerüchten auch eine Verpflichtung von André Breitenreiter denkbar. Die Wolfsburger Nachrichten nannten zuletzt auch den früheren belgischen Nationaltrainer Marc Wilmots, den Italiener Roberto Mancini und erneut den früheren Chelsea-Coach André Villas-Boas als Kandidaten.

Heller in der Krise

Darmstadt 98 hat bereits seit Beginn der Saison einen neuen Trainer. Und Norbert Meier setzt auf die Tugenden, die die Lilien schon unter Dirk Schuster ausgezeichnet haben. Kurz gesagt: Zu wenig Leidenschaft war bei Darmstadt noch nie ein Problem.

Dafür hakt es individuell. Beispiel Marcel Heller: Der Angreifer ist der zweikampfschwächste Mittelfeldspieler der gesamten Liga (33 Prozent) und noch ohne Torbeteiligung in dieser Saison. Heller stand in der aktuellen Spielzeit zwar immer in der Startelf, auf seinem Konto stehen aber nur fünf Abschlüsse und sechs Torschussvorlagen. In der vergangenen Saison hatte Heller an den ersten sieben Spieltagen bereits drei Tore erzielt und einen Treffer vorbereitet.

Stand: 21.10.2016, 08:27