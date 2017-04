Als "lame duck" bezeichnet man in der Politik einen Präsidenten, der noch im Amt ist, aber nicht mehr antritt oder die Wahl bereits verloren hat. Auf der einen Seite sind die lahmen Enten handlungsunfähig, auf der anderen mit einer Freiheit ausgestattet, die sie ohne Druck und Furcht vor Konsequenzen agieren lässt. Letzteres trifft auf den Tabellenletzten Darmstadt 98 zu - angesichts des praktisch nicht mehr abwendbaren Abstiegs hat die Frings-Elf das Siegen wiederentdeckt. Zunächst gab es den Last-Minute-Heimsieg gegen Schalke, dann den Auswärtssieg in Hamburg.

Erste Punkte auf fremdem Platz in dieser Spielzeit

" Es ist eine Mischung aus Leichtigkeit und nichts zu verlieren ", erklärte Kapitän Aytac Sulu nach dem Sieg in Hamburg, dem ersten Punktgewinn überhaupt in dieser Saison auf fremdem Platz. Auch wenn die Chancen mit elf Punkten Rückstand bei noch vier Spielen nur noch theoretischer Natur sind, wollen sie nichts unversucht lassen. " Ich hoffe, dass wir das Ganze in die Länge ziehen können ", sagt Keeper Michael Esser. Mit einem weiteren Heimsieg am 31. Spieltag wäre zumindest klar, dass die Darmstädter der Liga mindestens eine weitere Woche erhalten bleiben.

Auch Übungsleiter Torsten Frings gefällt die Rolle als Zünglein an der Waage: " Wir müssen nicht drumherum reden - es sieht wirklich nicht gut aus. Aber ich habe der Mannschaft gesagt, dass wir noch sehr viel mitentscheiden können in Sachen Europa League und Abstiegskampf. "

Freiburger träumen von Rom und Kopenhagen

Um ersteres geht es für Darmstadts Gegner: Der SC Freiburg steht auf Rang sechs - nicht zuletzt die erneut starke Vorstellung beim Sieg gegen Leverkusen nährt die Hoffnung der Fans auf Bukarest, Rom und Kopenhagen. Trotzdem bleibt Coach Christian Streich zurückhaltend beim Thema Europa: " Wir klopfen. Aber das ist eine dicke Tür ", nutzt der sonst so eloquente Streich ein zugegebenermaßen etwas schiefes Bild.

Drei Siege aus den vergangenen vier Spielen sprechen eine klare Sprache - im Schneckenrennen um Europa stechen die Freiburger hervor. Verlassen kann sich Streich nach wie vor auf seine Joker: Beim Heimsieg gegen Mainz traf Nils Petersen eine Minute nach seiner Einwechslung. Gegen Leverkusen spielte der Edel-Einwechselspieler ausnahmsweise von Beginn an - und traf.

An seiner statt kam Pascal Stenzel als Joker in die Partie und traf ebenfalls. Streich ist nicht nur taktisch versiert, auch sein Händchen ist in dieser Saison äußerst glücklich. Es gibt schlechtere Vorbedingungen für die Europa-League-Qualifikation.

Die möglichen Aufstellungen:

SV Darmstadt 98: Esser; Sirigu, Banggaard, Sulu, Holland; Kamavuaka, Altintop; Heller, Gondorf, Vrancic; Platte.

SC Freiburg: Schwolow; Ignjovski, Söyüncü, Kempf, Günter; Höfler; Frantz; Bulut, Haberer; Niederlechner; Petersen.

Schiedsrichter: Cortus (Röthenbach a. d. Pegnitz).

Stand: 28.04.2017, 08:15