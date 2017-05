Für Hertha BSC könnte es nochmal eng werden mit Europa. Die Berliner belegten die gesamte Saison über einen Platz in der Top sechs der Tabelle. Mittlerweile haben die Berliner nur noch einen Punkt Vorsprung auf Platz sieben und acht.

Da kommen Erinnerungen an die letzte Saison hoch, als die Berliner vom 6. bis zum 33. Spieltag im oberen Tabellendrittel standen, um dann am letzten Spieltag auf Platz sieben abzurutschen.

Besiegt die Hertha den Auswärtsfluch?

Dieses Szenario will die Hertha diesmal unbedingt verhindern, es droht aber dennoch. Denn die Berliner können ihre unfassbare Auswärtsschwäche einfach nicht ablegen. Die vergangenen neun Spiele auf fremden Plätzen gingen alle verloren. Bei fünf der vergangenen sechs Auswärtsschlappen schossen die Berliner nicht mal ein Tor.

Bei Hertha fehlen mit John Anthony Brooks und Sebastian Langkamp beide Innenverteidiger gelb-gesperrt. Erst zum dritten Mal in dieser Saison muss Hertha in einem Spiel auf die beiden kopfballstarken Spieler verzichten. Gutes Omen: Auch im Hinspiel war das der Fall, die Berliner siegten trotzdem mit 2:0 gegen die Lilien. "Die Spieler wissen: Wenn wir vier Punkte holen, schaffen wir etwas Schönes. Sonst haben wir es nicht verdient" , sagte Trainer Pal Dardai.

Kaum Schüsse auf die Tore

Mit allzu vielen Torszenen sollten die Zuschauer bei der Partie übrigens nicht rechnen, denn Hertha (316) und Darmstadt (315) sind die Teams, die in dieser Saison die wenigsten Torschüsse abgegeben haben.

Für Darmstadt wird es das vorerst letzte Heimspiel in der Bundesliga. Die höchste Spielklasse muss sich damit auch vom Böllenfalltor verabschieden. "Natürlich wird auch Wehmut dabei sein. Es wird ein emotionales Spiel" , sagte 98-Trainer Torsten Frings.

Merkwürdige Ereignisse nach Darmstadts Abstiegen

Kurios: Aus Berliner Sicht ist Darmstadts Abstieg fatal. Ein Jahr, nachdem Darmstadt 1979 erstmals aus der Bundesliga abgestiegen war, musste auch Hertha runter. 1982 erwischte es die Lilien das zweite Mal, Hertha folgte 1983 erneut ein Jahr später. Die Frage in Berlin lautet also: Was passiert 2018?

Mögliche Aufstellungen

Darmstadt 98: Esser - Sirigu, Banggaard, Sulu, Holland - Kamavuaka, Hamit Altintop - Heller, Gondorf, Vrancic - Platte

Hertha BSC: Jarstein - Pekarik, Baak, Torunarigha, Plattenhardt - Darida, Allan - Esswein, Stocker, Kalou - Ibisevic

Schiedsrichter: Ben. Bramberg (Bamberg)

Thema in: Bundesliga-Vorschau, Deutsche Welle, Freitag, 12.5., 18.30 Uhr

Thema in: Sportschau, Samstag, 13.5., 18 Uhr

Stand: 12.05.2017, 08:00