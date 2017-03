Wohl selten zuvor hat eine Bundesliga-Mannschaft trotz ordentlicher Leistungen so wenige Punkte geholt wie Darmstadt. Im Zeitalter der Drei-Punkteregel bedeuten zwölf Punkte nach 23 Spieltagen einen neuen Minusrekord. Die 17 Niederlagen zu diesem Zeitpunkt der Saison überbot in der Historie nur Tasmania Berlin.

Fabian Holland im Zweikampf mit Levin Öztunali

Im Hier und Jetzt heißt das: Darmstadt hat als Tabellenletzter bereits elf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Zuletzt gab es eine sehr schmerzhafte Niederlage gegen den Konkurrenten aus Bremen.

Darmstadt zu schwach in der Offensive

Dabei keimte nach dem 2:1-Sensationssieg der Lilien am 20. Spieltag gegen Dortmund noch Hoffnung in Richtung Klassenerhalt - doch diese schlug sich nicht in den Ergebnissen nieder. Die Lilien verloren fünf der sieben Partien unter Trainer Torsten Frings.

Vor allem offensiv ist Darmstadt nicht für die Bundesliga gerüstet, in Bremen blieben die Lilien zum 13. Mal torlos, insgesamt stehen nur 15 Treffer zu Buche. Es wurde offensiv zwar viel probiert und mehrere Angreifer sollten die Misere beheben, unter dem Strich konnte der Abgang von Sandro Wagner aber nicht kompensiert werden.

Mainz schon sicher?

Bei Darmstadt geht wohl nicht mehr viel, Mainz hingegen kann eventuell schon die Planung für die kommende Bundesliga-Saison in Angriff nehmen. 29 Punkte haben die Rheinhessen, und mit dieser Ausbeute nach 23 Spieltagen ist am Saisonende noch nie eine Mannschaft abgestiegen.

Dabei wurde Mainz eine schwierige Rückrunde prognostiziert, hatten die 05er im Winter durch den Abgang von Yunus Malli doch seinen offensiven Schlüsselspieler verloren. Doch Trainer Schmidt macht seit jeher aus der Not eine Tugend, und so übernimmt halt ein anderer Spieler das Zepter.

Öztunali spielt sich ins Rampenlicht

Im aktuellen Fall ist dies Levin Öztunali. Der Youngster drehte zuletzt groß auf und untermauerte, dass er zurecht für ein Toptalent gehalten wurde: In der Rückrunde war der Enkel von Uwe Seeler an fünf der sechs Mainzer Treffern beteiligt (2 Tore, 3 Assists). Mainz hat also einmal mehr für einen prominenten Abgang in den eigenen Reihen Ersatz gefunden.

An zehn Toren war Öztunali in dieser Saison schon beteiligt, er ist damit nun der beste Scorer im Kader der Mainzer und hat seinen bisherigen Saisonrekord schon verdoppelt. Von einem seiner Geniestreiche profitierte zuletzt auch Jhon Cordoba, der gegen den VfL Wolfsburg erstmals seit dem 13. Spieltag wieder traf.

red/dpa/sid | Stand: 10.03.2017, 08:00