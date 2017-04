In Darmstadt ist man voll des Lobes: " Er verfügt über eine unfassbare Erfahrung, ist Weltmeister, hat auf absolutem Top-Niveau gespielt. Und ich habe in den Gesprächen gespürt, wie heiß er auf diese neue Herausforderung ist ", sagt Coach Torsten Frings, " seine Karriere war bisher tadellos. Ob in Dortmund oder Stuttgart: In der Kabine und bei den Fans war er immer der absolute Liebling ", erklärte Clubpräsident Rüdiger Fritsch. Die Rede ist von Kevin Großkreutz, der ersten Darmstädter Neuverpflichtung für die kommende Saison.

Großkreutz' Arbeitsbereich wird dann die 2. Liga sein. Denn das die "Lillien" dort im kommenden Jahr spielen, ist wohl nur noch Formsache. Theoretisch könnte es nach der Pleite in Ingolstadt schon am Sonntagabend soweit sein. Lust auf ein paar Rechenspiele? Also gut: Sollte Darmstadt gegen Schalke gewinnen, wird der Klassenerhalt weiter theoretisch möglich sein. Doch schon ein Unentschieden kann den sicheren Abstieg bedeuten, wenn Wolfsburg die Ingolstädter schlägt, Mainz gegen die auswärts harmlosen Herthaner gewinnt und Augsburg gegen Köln siegt. Eine Niederlage gegen Schalke bedeutet dann den sicheren Abstieg, wenn Augsburg und Mainz siegen.

Auftakt gegen Großkreutz' alte Lieblingsfeinde

Sicher ist: das Timing von Großkreutz passt. Denn der erste Gegner nach seiner Vertragsunterschrift sind seine alten Erzfeinde vom FC Schalke 04. Als Dortmunder Identifikationsfigur war der ehemalige Nationalspieler stets ein rotes Tuch für die "Knappen" - ihm würde es sicherlich gefallen, wenn seine baldigen Mannschaftskameraden die Schalker ein wenig ärgern könnten.

Und ärgern würden sich die Schalker, falls sich nicht gewinnen in Darmstadt. Denn nach einer bislang im Niemandsland der Liga dahin mäandernden Saison ist nicht erst nach dem Heimsieg gegen Wolfsburg auf einmal wieder ein Ziel erkennbar: Schalke liegt nur vier Punkte hinter dem 6. Platz – der Traum von einer erneuten Europapokal-Teilnahme lebt.

Sandwichspiel zwischen Ajax und Ajax

Das größte Problem der Schalker könnte die Motivation sein - ist die Partie in Darmstadt doch eine Art Sandwich-Spiel zwischen den beiden Europa-League-Viertelfinalpartien gegen Ajax Amsterdam. Im Hinspiel setzte es auswärts eine verdiente 0:2-Pleite. Die Schalker werden sich im Rückspiel gegen die quirligen Ajax-Spieler also mächtig strecken müssen, um das Halbfinale zu erreichen.