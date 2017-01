" Jetzt sollte man es aber gut sein lassen und sich auf den Fußball konzentrieren ", forderte Trainer Torsten Frings vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln. Ben-Hatira und die Lilien hatten "in gegenseitigem Einvernehmen" den Vertrag aufgelöst, nachdem das Engagement des in Berlin geborenen tunesischen Nationalspielers für Ansaar International für viel Wirbel gesorgt hatte. Die Organisation soll nach einem Bericht des nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzes " fest mit der deutschen Salafisten-Szene verwoben " sein.

Frings sucht den absoluten Willen

Nach dem 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach hofft Frings natürlich, dass sein Team jetzt auch gegen den 1. FC Köln punktet. Helfen soll dabei Terrence Boyd. Der Mittelstürmer wechselte kurzfristig von RB Leipzig zu den Lilien. Seit Juli 2014 stand er in Leipzig unter Vertrag, wo er verletzungsbedingt wegen eines Kreuzbandrisses nur zu acht Einsätzen kam. Boyd jedenfalls scheint verstanden zu haben, wie der Hase bei den Hessen unter Frings läuft, verprach vollen Einsatz, um " das vermeintlich Unmögliche doch noch möglich zu machen ". Aytac Sulu findet die Art des "Lutschers" jedenfalls motivierend: "Er will uns vermitteln, dass wir an uns glauben können. Er lebt es vor, wenn man sieht, wie er an der Seitenlinie tobt - das ist das, was wir brauchen ", so der Kapitän unter der Woche über seinen neuen Coach.

Dass mit Frings nicht zu spaßen ist, erfuhr auch Florian Jungwirth unter der Woche. Frings erteilte den Abwanderungsplänen seines Defensiv-Allrounders Absage. " Ich habe auch viele Träume, die nicht wahr werden ", sagte der 98-Coach vor dem Spiel des Bundesliga-Schlusslichts gegen Köln am Samstag. Jungwirth liebäugelt mit einem Wechsel in die USA. Angeblich liegt dem 27-Jährigen, dessen Vertrag bei den Hessen im Sommer ausläuft, ein Angebot aus der US-amerikanischen Major League Soccer vor, die im März ihren Spielbetrieb aufnimmt.

Köln feiert Subotic-Leihe

" Wir haben einen tollen Spieler mit viel Erfahrung bekommen. " FC-Trainer Peter Stöger äußerte sich geradezu euphorisch über seinen Neuzugang Neven Subotic. Der 28 Jahre alte Verteidiger wird vom Ligakonkurrenten Borussia Dortmund bis Saisonende an die Rheinländer verliehen. Ob der Sympathieträger der Borussen schon für die Partie beim Tabellenletzten Darmstadt 98 im Kader der Kölner stehen wird, ließ Stöger offen: " Definitiv wird er nicht in der Startelf stehen ".

Weiter verzichten muss Stöger dagegen weiterhin auf Matthias Lehmann. " Es geht ihm nicht so gut, wie wir gehofft haben. Es ist nichts passiert, aber es ist schmerzhaft ", sagte Stöger, nachdem sein 33 Jahre alter Kapitän der Rheinländer unter der Woche mit dem Training aussetzen musste. Lehmann hatte sich im November einen Innenbandriss im rechten Knie zugezogen. Ein Einsatz am Samstag in der Partie bei Darmstadt 98 kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu früh.

red/sid/dpa | Stand: 27.01.2017, 08:00