Beim 1:2 (1:1) drei Tage nach dem Einzug ins Pokal-Viertelfinale gegen Hertha BSC präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel erschreckend schwach. Winter-Neuzugang Terrence Boyd brachte die "Lilien" mit seinem ersten Bundesliga-Tor in Führung (21.). Raphael Guerreiro erzielte zwar noch den zwischenzeitlichen Ausgleich (44.). Doch der eingewechselte Antonio Colak schoss die Hessen zum ersten Heimsieg seit dem 22. Oktober 2016 (67.).

Miserabler Start des BVB

Vor 17.400 Zuschauern im ausverkauften Stadion am Böllenfalltor erwischten die Gäste einen miserablen Start. Erst verhinderte BVB-Torwart Roman Bürki mit einer guten Parade ein Kopfballtor von Boyd (5.), zwei Minuten später traf Jan Rosenthal nur den Pfosten (7.). Tuchel stand schon in der Anfangsphase fuchsteufelswild in seiner Coaching-Zone und brüllte Anweisungen auf den Platz - und dann auch noch den Linienrichter an. Schiedsrichter Wolfgang Stark (Ergolding) sprach früh eine Verwarnung in Richtung des Coaches aus, der seine Startelf nach dem Sieg im Pokal auf insgesamt vier Positionen verändert hatte.

Altintop erstmals in der Startelf

"Lilien"-Trainer Torsten Frings brachte Neuzugang Hamit Altintop erstmals von Beginn an. Mit dem 34-Jährigen im Mittelfeld zeigten die Hausherren ihre beste erste halbe Stunde der Saison und gingen völlig verdient in Führung. Gegen die passive BVB-Abwehr stand Boyd bei einer leicht abgefälschten Hereingabe von Marcel Heller genau richtig und bezwang Bürki aus sieben Metern. Es war der erste Darmstädter Heimtreffer nach zuvor 484 torlosen Minuten.

Ein erstes Lebenszeichen des BVB gab Marco Reus in der 32. Minute ab, als der Nationalspieler mit seinem Freistoß aus gut 22 Metern nur die Latte traf.

Ein starker Angriff reicht zum Ausgleich

Zwar ließ die BVB-Abwehr den Gastgebern weiterhin viel zu viel Raum, in der Offensive reichte aber ein starker Pass von Emre Mor auf Guerreiro, um noch vor der Pause den Ausgleich zu erzielen. Auch nach dem Wiederanpfiff kamen die Dortmunder oft einen Schritt zu spät, Darmstadt spielte weiter mutig nach vorne.

Das Frings-Team ging dabei zunächst fahrlässig mit den sich bietenden Chancen um - dann bewies Sidney Sam Übersicht und setzte mit seinem Pass Colak ein, der kurz nach seinem Tor noch das Lattenkreuz traf (70.).

Auf die Darmstädter wartet am kommenden Samstag mit der Auswärtspartie bei 1899 Hoffenheim die nächste schwer lösbare Herausforderung. Vermeintlich leichter haben es die Dortmunder, die am selben Tag den VfL Wolfsburg empfangen.