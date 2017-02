Borussia Dortmund hat ein Problem, das den Verein schon ziemlich viele Punkte gekostet hat. Beim 1:0 im Topspiel gegen RB Leipzig und beim Pokalerfolg gegen Hertha BSC war das wieder gut zu beobachten. Zwar gab es am Ende jeweils einen Sieg, aber die Schwarz-Gelben machten zu wenig aus ihrer Überlegenheit. In beiden Spielen hatte der BVB Chancen für ein halbes Dutzend Siege. Doch die Verwertung ist bedenkenswert.

Und hier kommt die Fußballweisheit ins Spiel, auf die Darmstadt 98 hoffen darf: Wer vorne die Tore nicht macht, kriegt sie hinten rein.

Darmstadt wäre dafür im Moment der ideale Verein: Die Hessen präsentieren sich aktuell so schwach, dass sie sich in manchen Spielen nur eine Torchance erarbeiten. Das 0:2 im Hessenderby bei Eintracht Frankfurt zeigte das eindrucksvoll. In den vergangenen neun Partien hat Darmstadt genau zwei Mal getroffen, davon einmal per Elfmeter.

Relegationsrang für Darmstadt schon in weiter Ferne

Das schlägt sich natürlich auch in der Punkteausbeute nieder: In den letzten elf Spielen holte Darmstadt nur einen einzigen Punkt, das 0:0 beim Frings-Debüt gegen Mönchengladbach. Der Rückstand auf den Relegationsrang beträgt bereits sieben Punkte.

Auch das Hinspiel gegen Dortmund macht wenig Hoffnung. Denn da nutzte der BVB mal seine Chancen. Mit 6:0 überfuhr die Borussia die Lilien in der Hinrunde ohne Pierre-Emerick Aubameyang, Marco Reus, Andre Schürrle und Mario Götze - und dabei parierte Lilien-Keeper Michael Esser auch noch acht Bälle.

Trotzdem gibt es noch einen kleinen Hoffnungsschimmer, denn vielleicht sind die Dortmunder nach dem langen und kräftezehrenden Pokalspiel gegen Berlin ja doch ein wenig müde. Und vielleicht denken sie auch gar nicht so viel an die Darmstädter, denn drei Tage später steht schon wieder Champions League auf dem Programm - Gegner ist dann Benfica Lissabon.

red/dpa/sid | Stand: 10.02.2017, 08:00