Kennen Sie noch Gerhard, genannt "Ömmes", Kentschke? Nein? Der einstige Bergmann, Bundesligaspieler und -trainer hält einen Rekord. Einen, auf den man gemeinhin nicht wirklich scharf ist. Kentschke legte 1981 den schlechtesten Trainerstart aller Zeiten bei Bayer Leverkusen hin. Sechs Pflichtspiele ohne Sieg schaffte vor und nach ihm keiner.

Korkut mit persönlicher Katastrophenbilanz

Tayfun Korkut ist drauf und dran, den Rekord zu brechen. Der einstige Hannoveraner konnte die ersten vier Pflichtspiele mit den Rheinländern nicht gewinnen. Und auf der persönlichen Ebene kommt es noch schlimmer: Korkut selbst ist seit dem Remis gegen Wolfsburg sogar seit 16 Bundesliga-Spielen als Trainer ohne Sieg.

Die jüngste Misere macht sich auch in der Tabelle bemerkbar. Da treten die Leverkusener gehörig auf der Stelle - und müssen nun sogar eher den Blick nach unten richten. Gerade einmal drei Pünktchen sind es bis Rang 16 - vom Saisonziel Champions League ist man derzeit so weit entfernt wie Korkut von einem Engagement bei Bayern München.

Darmstadts Chancen werden von Woche zu Woche minimaler

Drei Punkte Abstand zum rettenden Ufer - davon können die Darmstädter nur träumen. 14 Zähler beträgt ihr Rückstand auf Rang 16 und nur noch tendenziell realitätsfremde Optimisten räumen den Hessen nach der neuerlichen Pleite in Leipzig eine Chance auf den Klassenerhalt ein. Es scheint nur eine Frage des Zeitpunktes, wann rechnerisch nichts mehr geht. Wenn es extrem schlecht läuft, könnte der Abstieg von Darmstadt schon am kommenden Sonntag nach dem Spiel in Ingolstadt feststehen.

Coach Torsten Frings kann immerhin in Erinnerungen schwelgen: Den letzten Titel seiner aktiven Karriere holte der "Lutscher" gegen Leverkusen: 2009 gewann er mit Werder Bremen durch einen 1:0-Finalsieg gegen die Rheinländer den DFB-Pokal. Das hilft ihm in der aktuellen Situation allerdings herzlich wenig.

Sportschau, Das Erste, Mittwoch, 5.4., 22.30 Uhr

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 05.04.2017 | 60:00 Min. | Verfügbar bis 05.04.2017 | Das Erste

Stand: 04.04.2017, 08:00