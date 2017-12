Trennung stand schon Freitag fest

" Wir haben in den vergangenen Tagen gespürt, dass unser gemeinsamer Weg zu Ende ist, und zwar unabhängig vom Resultat auf Schalke. Deshalb war es auch Peter wichtig, einen klaren Schnitt zu machen, bevor emotional und menschlich zu viel Negatives zurückbleibt ", sagte FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle.

Stöger selbst nahm nicht an der Pressekonferenz teil. In der Pressemitteilung des Klubs wird er zitiert: " Am Freitag war klar, dass das Spiel auf Schalke unser letztes wird. Um sich voll auf diese wichtige Partie fokussieren zu können ."

Suche nach Chefcoach und Manager

Der 51 Jahre alte Stöger betreute die Kölner Profis seit dem 14. Juni 2013. 2014 führte der Österreicher die Mannschaft in die Bundesliga zurück. In der Vorsaison schafften die Kölner als Tabellenfünfter nach 25 Jahren Unterbrechung erstmals wieder die Teilnahme am Europacup.

Der Bundesligist sucht außer einem neuen Chefcoach auch einen Nachfolger von Manager Jörg Schmadtke. Der eigentlich noch bis 2023 laufende Vertrag mit Schmadtke war am 23. Oktober gelöst worden. Am Samstag gab es Medienberichte über ein Interesse des Klubs am ehemaligen HSV-Manager Dietmar Beiersdorfer. Dies wollte die Klubführung bei der Pressekonferenz ebenso wenig kommentieren wie ein mögliches Interesse an Holstein Kiels Trainer Markus Anfang, über das ebenso spekuliert worden war.