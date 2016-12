Das Beste kommt zum Schluss. Es wird aber wie ein Anfang aussehen, wenn der SC Freiburg am 20. Januar 2017 auf den FC Bayern trifft. Der letzte Bundesligaspieltag der Hinrunde wird der erste des neuen Kalenderjahres sein. Der Tabellenführer ist die größtmögliche Herausforderung für den Aufsteiger. Die Sportschau wird das Spiel am Freitagabend live zeigen. Es könnte passieren, dass Jochen Saier dann am Mikrofon steht. Oder Manuel Gulde. Oder auch Alexander Schwolow. Das wären dann der Sportvorstand, auch Manager genannt, des SC Freiburg, ein Innenverteidiger oder der Torwart, der alle bisherigen 16 Bundesligaspiele der Saison bestritt.

Die bekannten Namen wirken oder spielen woanders. In Leverkusen, auf Schalke, in Wolfsburg, in Mönchengladbach. All diese Mannschaften sind in der Bundesliga hinter den Freiburgern platziert. Der Sportclub hat als Tabellenachter sieben Spiele gewonnen, genau so viele wie Borussia Dortmund.

Drei Stürmer mit je fünf Treffern

Nach dem 2:1 beim FC Ingolstadt 04 zum Abschluss des Kalenderjahres 2016 sagte Florian Niederlechner: "Der Sieg fühlt sich richtig geil an." Der Stürmer hätte zum jetzigen Zeitpunkt gut auf die Winterpause verzichten können. Er erzielte beide Tore in Ingolstadt, vier Tage zuvor hatte er schon beim 1:1 beim FC Schalke 04 getroffen. Niederlechner hat fünf Saisontore zu Buche stehen, genau wie Nils Petersen (Foto, r. ) und Maximilian Philipp, zwei weitere Angreifer.

In dieser Verteilung ist schon ein Grund für die starke Hinrunde des Aufsteigers, dem RB Leipzig viel Aufmerksamkeit entzieht, zu erkennen. Der SC Freiburg ist eine Mannschaft im Wortsinn. Das Gesicht der Mannschaft, das Gesicht des Klubs ist ihr Trainer. Christian Streich (Foto, l. ) sagte nach dem Spiel in Ingolstadt: "Ich muss wirklich der Mannschaft ein großes Kompliment machen. Nicht weil wir gewonnen haben, sondern wie die Mannschaft aufgetreten ist. Ich bin sehr glücklich, dass ich mit jungen Menschen zusammenarbeiten darf, die so eine Mentalität haben."

Im Rahmen der Möglichkeiten

Noch jüngere Menschen leitete er in der U19 des SC Freiburg an, bis er im Dezember 2011 zum Cheftrainer beföderte wurde. Er führte die Mannschaft in die Europa League, in die 2. Liga und wieder in die höchste Klasse. All dies passierte ohne die Aufregung und Folklore, die an anderen Standorten zu beobachten ist.

Florian Niederlechner trifft im Spiel bei Schalke 04.

Der SC Freiburg kennt seine Möglichkeiten, die deutlich bescheidener sind als bei den Großen der Branche, von denen manche nur noch vermeintlich groß sind. Diese Möglichkeiten schöpft er bis ans Limit aus: Die sieben Siege schaffte der Aufsteiger mit Ausnahme des Erfolgs über Eintracht Frankfurt gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte. Nur zwei der sieben Niederlagen ( VfL Wolfsburg, 1. FSV Mainz 05) resultierten aus Partien gegen Vereine, die schlechter platziert sind als der SCF . Je einen Punkt gab es in Leverkusen und Schalke.

"Wir sollten nicht vermessen sein"

"Wir sollten nicht vermessen sein. Es ist schon sehr gut für uns, hier unentschieden zu spielen" , hatte Janik Haberer in Gelsenkirchen gesagt. Der Satz wurde auch von einem Reporter aufgeschrieben, der sich nahezu ausschließlich mit Schalke beschäftigt. Etwas verschämt fragte er: "Wer war das überhaupt?" Die Antwort des Kollegen war: "Haberer. Ich habe es aber auch nur an der Nummer auf der Hose erkannt." Am 20. Januar 2017 können sich Haberer, Schwolow, Gulde und Kollegen ins Rampenlicht spielen. Zumindest für ein paar Tage.

Stand: 22.12.2016, 11:30