Saison 2016/2017

Klar, das Spiel selbst und das Ergebnis stehen im Vordergrund - aber für Fußballfans und Stadionbesucher sind auch andere Dinge wichtig: Schmecken die Getränke und das Essen? Wie lange sind die Schlangen am Einlass? Steht man bei der Abreise lange im Stau, wie ist der Transport mit öffentlichen Verkehrsmitteln geregelt? Und vor allem: Wie ist die Stimmung im Stadion?

18 Stadien, sechs Kategorien

All das können Sie jetzt bewerten - in unserem neuen Stadionzeugnis! Bewerten Sie die Bundesliga-Stadien – eine 1 bedeutet "sehr gut", eine 6 "ungenügend". Abstimmen können Sie in sechs Kategorien: Anreise/Parkplätze, Ticketpreise, Toiletten, Essen, Getränke und Stimmung.

Bis zum 1. Oktober können Sie ihre Stimme für die Stadien von Berlin bis Freiburg abgeben. Suchen Sie das Stadion ihres Vereins aus – oder bewerten Sie das Stadion des Gegners nach einem Auswärtsspiel.