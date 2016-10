Ein Blick in die Sendung

Bundesliga

Wichtige Partien stehen am Samstagnachmittag in der Bundesliga an: Hoffenheim und Freiburg spielen um die Vorherrschaft in Baden, Borussia Dortmund und Hertha BSC streiten schon im Vorfeld über Fouls, beim 1. FC Köln hoffen die Fans vor dem Spiel gegen den FC Ingolstadt auf eine Fortsetzung des erfolgreichen Saisonstarts. Das Spiel zwischen dem FC Augsburg und Schalke 04 steht ganz im Zeichen der Rückkehr Markus Weinzierls, der HSV will in GLadbach das Tabellenende verlassen und Eintracht Frankfurt könnte den Bayern das dritte sieglose Pflichtspiel in Folge bescheren.