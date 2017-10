Große Anspannung beim 1. FC Köln

Jakobs und Stöger arbeiten enger zusammen

Derzeit sei die die Situation schwieriger als üblicherweise, deshalb müsste in allen Bereichen der Zusammenhalt im Klub groß sein, beschrieb Spinner die aktuelle Gefühlslage im Verein. Denn "das große Ziel ist es, in der Bundesliga zu bleiben".

Auch zur nahen Zukunft äußerte sich FC -Präsident. "Wir werden eine große Sorgfalt an den Tag legen, den Nachfolger von Jörg Schmadtke auszusuchen" , sagte der 68-Jährige. In der Zwischenzeit werde die kommende Transferperiode von Sportdirektor Jörg Jakobs zusammen mit Trainer Peter Stöger sowie dem Scoutingteam gemanagt. "Damit sind wir sicher, dass diese Transferperiode erfolgreich abschließen" , so Spinner.

Stöger nicht involviert

Trainer Peter Stöger ist von der Trennung überrumpelt worden. "Es gab kein Gespräch mit Jörg, ich wusste nichts und bin überrascht" , sagte der Österreicher vor dem Pokalspiel am Mittwoch (18.30 Uhr) bei Hertha BSC.

Er akzeptiere aber Schmadtkes Entscheidung und die des Klubs. Persönlich enttäuscht sei er nicht, auch wenn er in die Entscheidung nicht involviert gewesen sei, so der 51-Jährige. Stöger und Schmadtke hatten seit 2013 die sportlichen Geschicke in der Domstadt geleitet und galten lange als Traumduo.

Stand: 24.10.2017, 13:59