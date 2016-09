3. Spieltag

"Wir müssen ein Gespür für die Gefahr entwickeln" , sagte der 29-Jährige vor der Partie der Kraichgauer an diesem Samstag (18.09.16) gegen die Mannschaft um die Nationalstürmer Mario Gomez und Julian Draxler. Sein Team sei da mittendrin in einem Lernprozess.

Schwegler fehlt verletzt

Die Hoffenheimer hatten zuletzt beim 4:4 in Mainz zur Pause 1:4 zurückgelegen, danach aber eine beeindruckende Aufholjagd gestartet. Mit diesem Schwung soll nun am dritten Spieltag der erste Saisonsieg her. Nagelsmann muss dabei nur auf Mittelfeldspieler Pirmin Schwegler (Innenbandriss im Knie) verzichten.

Was der TSG fehlt, funktioniert bislang bei den Wölfen: Torhüter Koen Casteels, der die etablierte Nummer Eins Diego Benaglio abgelöst hat, musste in den beiden Auftaktpartien noch nicht hinter sich greifen. Neuzugang Gomez debütierte beim 0:0 gegen den 1. FC Köln, ließ sich dabei aber noch sehr viel Luft nach oben.

Die Niedersachsen müssen auf die Mittelfeldspieler Daniel Didavi und Luiz Gustavo verzichten. Didavi hat sich einer Punktion am Knie unterzogen. Der Brasilianer Luiz Gustavo laboriert nach Angaben des Vereins an einer Muskelverletzung im Adduktorenbereich.

Luft nach oben: Mario Gomez

Mögliche Aufstellungen:

1899 Hoffenheim: Baumann - Kaderabek, Bicakcic, Süle, Toljan - Polanski, Rudy, Rupp - Uth, Kramaric - S. Wagner

VfL Wolfsburg: Casteels - Blaszczykowski, Bruma, Wollscheid, Ricardo Rodriguez - Arnold, Gerhardt - Vieirinha, Draxler, Caligiuri - Gomez

Stand: 15.09.2016, 18:20