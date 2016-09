3. Spieltag

Noch steht bei Schalke eine wichtige Premiere aus - wann darf Neu-Trainer Markus Weinzierl über sein erstes Liga-Tor mit Königsblau jubeln? Bislang steht auf dem Tore- noch eine ebenso triste Null wie auf dem Punkte-Konto. Dabei hätte es gegen die Bayern zuletzt beinahe geklappt, als zum Beispiel Klaas-Jan Huntelaar nur die Latte traf. Ohnehin war die Niederlage gegen den Meister eher eine, die Mut macht. Vor allem die Neuzugänge Benjamin Stambouli, Nabil Bentaleb und Jewgeni Konopljanka zeigten, dass sie Schalke eine erfreuliche Zukunft bescheren könnten.

In Berlin setzt man im Moment eher auf bewährte Kräfte. Die Neuzugänge Alexander Esswein, Andrej Duda und Allan Rodrigues de Souza spielten noch keine große Rolle. Mussten sie aber auch nicht, denn die Hertha hat schließlich die beiden ersten Saisonspiele gegen Freiburg und Ingolstadt gewonnen. Was vielleicht auch am abwechslungsreichen Training liegt. Unter der Woche ließ Coach Pal Dardai seine Profis mal ein wenig Volleyball spielen. "So ein Ausgleichssport gehört dazu", sagte Dardai.

Mögliche Aufstellungen:

Hertha BSC: Jarstein - Pekarik, Langkamp, Stark, Plattenhardt - Lustenberger, Skjelbred - Weiser, Darida, Haraguchi - Ibisevic

FC Schalke 04: Fährmann - Höwedes, Naldo, Nastasic, Baba - Stambouli, Bentaleb - Konopljanka, Meyer, Choupo-Moting - Huntelaar

Stand: 15.09.2016, 13:36