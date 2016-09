3. Spieltag

Eine Partie, bei der man sich auf Tore freuen darf. Schon in der vergangenen Saison endeten die Duelle zwischen Augsburg und Mainz 3:3 und 4:2 für Mainz. Und zumindest die 05er sind schon wieder in einer prächtigen Torlaune. Beim jüngsten 4:4 gegen Hoffenheim begeisterte vor allem die Mainzer Flügelzange mit Pablo de Blasis und Levin Öztunali die Fans.

Was der Mainzer Offensive außerdem zugutekommen könnte: Der FC Augsburg hat einen echten Unsicherheitsfaktor in der Abwehr. Martin Hinteregger verschuldete zuletzt einen Elfmeter und wirkte auch sonst nicht sehr sicher. Angesichts der Summe, die der FCA für ihn ausgab (7 Millionen), ist das schon überraschend. Dafür hat Augsburg immerhin torgefährliche Abwehrleute - die beiden Siegtreffer in Bremen erzielten die Verteidiger Jeffrey Gouweleeuw und Konstantinos Stafylidis. Solche Tore wird der FCA auch künftig brauchen - schließlich wird Offensivspieler Caiuby wegen einer Knieverletzung wohl die gesamte Hinrunde ausfallen.

Mögliche Aufstellungen:

FC Augsburg: Hitz - Verhaegh, Gouweleeuw, Hinteregger, Stafylidis - Kohr, Baier - Bobadilla, Koo, Usami - Finnbogason

1. FSV Mainz 05: Lössl - Donati, Bell, Bungert, Brosinski - Gbamin - Onisiwo, Frei, Malli, Öztunali - Cordoba

Stand: 15.09.2016, 13:26