Dortmund gegen Darmstadt - Götze ist angekommen

Sich als Darmstadt-Trainer auf dieses Duell vernünftig vorzubereiten, dürfte so ziemlich zu den größten Herausforderungen in dieser Saison zählen. Denn irgendwie hat man schon nach wenigen Pflichtspielen den Eindruck: Im BVB-Mittelfeld und auf den offensiven Außenbahnen kann so ziemlich jeder auflaufen, da kann Norbert Meier auch würfeln, auf wen er seine Defensivreihe nun taktisch einstellen will.

"Geht noch besser"

Einen klaren Bonus haben aktuell nur Goalgetter Pierre-Emerick Aubameyang, zu dem es im BVB-Kader keine wirkliche Alternative gibt, und überraschend auch Götze. Nach seinem unglücklichen Gastspiel bei den Bayern hat sich der Weltmeister herangekämpft. Bei der grandiosen Vorstellung in Warschau eröffnete Götze das 6:0-Torfestival mit einem entschlossenen Kopfball. "Das fühlt sich gut an" , sagte er - und mit Blick auf Darmstadt: "Es geht aber noch deutlich besser."

Glücksbringer: Aytac Sulu hat in Dortmund schon getroffen

Die Lilien gehen natürlich nicht auf Augenhöhe, aber immerhin punktgleich mit dem scheinbar übermächtigen Gegner in das Duell - zuletzt gab es das wichtige 1:0 in Frankfurt. Ein Blick auf die vergangene Saison lohnt sich für Darmstadt auch durchaus: Mit einem Last-Minute-Treffer von Aytac Sulu entführten die 98er in Dortmund ein 2:2, der zuvor verletzte Kapitän steht nun vor der Rückkehr in die Startelf.

Mögliche Aufstellungen:

Borussia Dortmund: Bürki - Passlack, Ginter, Bartra, Schmelzer - Weigl, Sahin - Castro, Götze, Guerreiro - Aubameyang

SV Darmstadt 98: Esser - Jungwirth, Sulu, Höhn, Holland - Vrancic, Niemeyer - Ben-Hatira, Heller - Bezjak, Schipplock

sid/dpa/red | Stand: 15.09.2016, 19:53