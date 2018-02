In der 60. Minute schlug dann Thommy einen Eckball in den Strafraum, Aogo passte flach in den Fünfmeterraum, wo Gomez genau richtig stand und den Ball aus drei Metern über die Linie drückte.

In der Schlussphase kamen beide Mannschaften zu weiteren Chancen, aber sowohl Ginczek und Thommy auf Stuttgarter Seite als auch die Wolfsburger Guilavogui und Didavi vergaben. So blieb es bei einem leistungsgerechten Unentschieden.

"Wir hatten unsere Chancen, aber der Gegner hat sich gut gewehrt. In der Bundesliga dominierst du keinen Gegner über 90 Minuten, das schaffen nicht einmal die Bayern", sagte Schmidt nach der Partie am Sportschau-Mikrofon.

Die Wolfsburger reisen zunächst am Dienstag im Pokal-Viertelfinale zum FC Schalke 04 und treten dann Sonntag in Bremen an. Der VfB empfängt am gleichen Tag zuhause Borussia Mönchengladbach.