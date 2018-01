Der VfB beendete damit nach vier Niederlagen in Folge seine Negativserie. Die Berliner warten unterdessen weiter seit dem Wiederaufstieg vor vier Jahren auf einen Sieg im ersten Ligaspiel nach der Winterpause.

57.181 Zuschauer sahen einen engagierten Gomez, der von seinen Mitspielern noch zu wenig in Szene gesetzt wurde. Ein erstes Mal fiel der Stürmer in der sechsten Minute auf, als er eine Flanke von Christian Gentner knapp neben das Tor köpfte.

Wenige Chancen gegen defensive Berliner

das blieb jedoch lange Zeit die gefährlichste Aktion der Stuttgarter, die Hertha stand defensiv gut. Kurzer Jubel brach nach einer guten halben Stunde aus, als Gomez den Ball ins Tor spitzelte, Schiedsrichter Felix Brych entschied zu Recht auf Abseits.

Gefährlicher waren in der ersten Halbzeit die Gäste. Valentino Lazaro traf nach Pass von Mathew Leckie den Außenpfosten (23.). Salomon Kalou vergab die beste Möglichkeit für die Berliner, als er freistehend über das leere Tor köpfte. (40.).

Stark entscheidet die Partie

Die Mannschaft von Hertha-Trainer Pal Dardai kam nach der Pause zunächst besser zurück, die Präzision fehlte aber auf beiden Seiten. Dardais Trainerkollege Hannes Wolf reagierte auf die ausbleibenden Offensivaktionen und wechselte nach einer knappen Stunde Daniel Ginczek für Anastasios Donis ein. Als Ginczek rund eine Viertelstunde später Gomez bedienen wollte, ging Stark dazwischen und sorgte so für den Siegtreffer für den VfB.

Hertha drängte zwar nochmla auf den Ausgleich, gut gestaffelte Stuttgarter ließen bis auf einen Abschluss von Mitchel Weiser aber keine gefährlichen Aktionen mehr zu.

Die Hertha empfängt am kommenden Freitag Borussia Dortmund im Olympiastadion. Der VfB tritt am Samstag bei Mainz 05 an.