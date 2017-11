Werner sorgte am Samstag (04.11.) mit seinem Treffer in der 85. Minute zum 2:1 (0:0) gegen Hannover 96 für den ersten Sieg der Leipziger nach drei Pflichtspielniederlagen. Zudem bereitete er den Ausgleich durch Yussuf Poulsen in der 70. Minute vor. RB drehte damit binnen einer Viertelstunde einem 0:1-Rückstand.

Leipzig mit viel Mühe

Selten hatte eine Leipziger Mannschaft allerdings so viel Mühe, ins Spiel zu kommen. Kaum etwas funktionierte zunächst bei RB vor 40 461 Zuschauern gegen den Aufsteiger. Sechs Veränderungen hatte Trainer Ralph Hasenhüttl im Vergleich zum 1:3 in der Champions League beim FC Porto vorgenommen. "Wir haben einige Spieler zunächst geschont, weil wir wussten, dass es ein zähes Spiel wird", sagte Hasenhüttl. Er verzichtete unter anderem auf Emil Forsberg und Naby Keita in der Startelf.