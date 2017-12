Vor 32 817 Zuschauern trafen Kevin Kampl (29. Minute) und Timo Werner (45.+2) für die Sachsen. Robin Quaison (39.) und Emil Berggreen (87.) sorgten für den wichtigen Punktgewinn der Mainzer im Abstiegskampf.

Gleich dreimal kam der Videoassistent zum Einsatz: Vor Quaisons und Werners Tor - beide Male mit der richtigen Entscheidung. In der 88. Minute entschieden die Assistenten nach einem Foul an Werner nicht auf Elfmeter und bestätigten damit die Entscheidung von Referee Patrick Ittrich, der in der 74. Minute Mainz-Trainer Sandro Schwarz auf die Tribüne schickte.

Leipzig mit Startproblemen

RB-Coach Hasenhüttl veränderte nach dem Aus in der Champions League gegen Besiktas Istanbul seine Startelf auf vier Positionen. Das hatte zur Folge, dass die Gastgeber nach zähen Beginn nicht in ihr schnelles Pressingspiel kamen. Die Mainzer, im Vergleich zur 1:3-Heimniederlage gegen den FC Augsburg fünf Positionen verändert, hielten dagegen und hatten sogar erste Chancen.