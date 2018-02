Per Volleyschuss in den linken Torwinkel sorgte Kramer am Samstag (24.02.2018) für den entscheidenden Treffer und beendete damit auch die Gladbacher Torflaute nach zuvor 431 Minuten ohne Tor. Für Hannover war es dagegen die erste Niederlage nach zuvor drei ungeschlagenen Partien.

"Wenn man viele gute Spiele macht, aber die Ergebnisse nicht stimmen, ist es nicht einfach, den Glauben aufrechtzuerhalten", sagte Kramer in der Sportschau. "Aber der Sieg heute hat gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind."

Die Borussia klettert durch den Sieg zumindest vorübergehend auf Rang sieben in der Tabelle und hat wieder Anschluss an die internationalen Plätze. Hannover 96 bleibt im gesicherten Mittelfeld. "Die Niederlage wird uns nicht umwerfen, wir werden weiter unseren Weg gehen", sagte 96-Coach André Breitenreiter nach dem Spiel am Sportschau-Mikrofon.

Stindl scheitert an Anton

Vor 43.000 Zuschauern in Hannover nahmen die von Verletzungssorgen geplagten Gäste von Beginn an das Heft in die Hand und kamen so zu aussichtsreichen Chancen, die sie aber teilweise fahrlässig vergaben. Die beste Möglichkeit der ersten Hälfte hatte Lars Stindl bereits in der sechsten Minute, als Waldemar Anton seinen Schuss auf das leere Tor noch im letzten Moment blockte. Thorgan Hazard (21. Minute) und Nico Elvedi (36.) ließen weitere gute Chancen aus.

Hannover 96, bei denen Felix Klaus in der ersten Halbzeit verletzt raus musste, kam erst nach der Pause zur ersten guten Torchance. Nach einer Flanke von Matthias Ostrzolek köpfte Ihlas Bebou aus fünf Metern völlig freistehend über das Tor (52.).

Fortan lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch, in dem aber weiter Borussia Mönchengladbach die besseren Chancen hatte. Erst traf Jonas Hofmann nur die Latte des 96-Tores, dann scheiterte Kramer nach einem starken Solo an Tschauner (65.).

Kramer trifft in den Winkel

Sieben Minuten später machte Kramer es dann besser. Nach Pass von Stindl nahm der Gladbacher den Ball kurz hoch und traf dann sehenswert aus 17 Metern. "Christoph Kramer mit links in den Winkel, das ist dann sicher ein besonderes Tor", scherzte Gladbachs Trainer Dieter Hecking.