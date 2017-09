FC Augsburg - 1. FC Köln 3:0

Der 1. FC Köln gerät vor seinem internationalen Comeback in die Krise. Fünf Tage vor dem Europa-League-Gruppenspiel beim FC Arsenal verlor die Mannschaft von Trainer Peter Stöger in der Liga beim Angstgegner FC Augsburg durch drei Tore von Alfred Finnbogason verdient mit 0:3 (0:2) und hat nach drei Spielen noch immer keinen Punkt auf dem Konto. Einen derartigen Fehlstart hatten die Rheinländer zuletzt 2003 hingelegt.

Der überragende Finnbogason brachte den FCA per Kopf in der 22. Minute in Führung und legte noch vor der Pause per Foulelfmeter nach (32.). Auch den Schlusspunkt setzte der Isländer in Diensten des FC Augsburg (90.+4).

