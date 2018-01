Leon Bailey (43.), Julian Baumgartlinger (51.) und Lucas Alario (70./90.+3) trafen für Bayer 04. Adam Szalai erzielte den Hoffenheimer Treffer (86.). Für Hoffenheim war es erst die zweite Heimniederlage in dieser Saison. Leverkusen ist seit sieben Auswärtsspielen ungeschlagen und ist nun Tabellenzweiter. Hoffenheim rutscht dagegen ins Mittelfeld der Tabelle ab.

Vor 28.017 Zuschauern in der Rhein-Neckar-Arena versuchten zunächst beide Teams, das Mittelfeld schnell zu überbrücken. Die ersten großen Chancen hatte Bayer 04, aber sowohl den Abschluss von Brandt (19.) als auch von Bailey (24.) konnten die Hoffenheimer blocken. Die TSG war dann dem Führungstreffer plötzlich ganz nah, als Sven Bender eine Flanke von Geiger an die Latte lenkte (26.).

Bailey trifft per Hacke

Das erste Tor erzielte dann Bayer 04. Nach Vorarbeit von Julian Brandt war es Leon Bailey, der den Ball sehenswert per Hacke aus elf Metern ins Tor beförderte. Es war der siebte Saisontreffer des 20-Jährigen. "Das Tor ist einfach aus dem Moment heraus passiert. Ich wollte einfach was probieren und der Ball ist reingegangen", sagte Bailey in der Sportschau. "Er ist sehr gut für die Bundesliga und wird noch lange bei uns bleiben", sagte Leverkusens Sportdirektor Rudi Völler.

Nur 24 Sekunden nach dem Seitenwechsel hätten die Gastgeber beinahe den Ausgleich erzielt. Der Distanzschuss von Lukas Rupp landete aber nur am Außenpfosten. Besser machte es kurz darauf Baumgartlinger auf der Gegenseite. Nach Pass von Sven Bender verwandelte der Österreicher freistehend aus rund 16 Metern.

Nagelsmann wechselt offensiv

Nach dem zweiten Gegentor setzte Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann alles auf eine Karte und brachte in Andrej Kramaric sowie Mark Uth Stürmer Nummer drei und vier. Als dann auch noch Nadiem Amiri nach einer guten Stunde ins Spiel kam, hatten die Kraichgauer kaum noch Defensivspieler auf dem Feld. Den sich nun bietenden Platz nutzte Lucas Alario auf Vorlage von Bailey zum 3:0 (63.). Der Treffer hätte allerdings nicht zählen dürfen, da Volland beim Pass von Bailey aktiv im Abseits stand.