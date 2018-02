Angriff - Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim): Bislang war es nicht die Saison des sensiblen Technikers, der lange an seinem Elfmeter-Fehlschuss in der Champions-League-Qualifikation gegen Liverpool zu knabbern hatte. Gegen Mainz zeigte Kramaric aber, was eigentlich in ihm steckt: Zehn Torschussbeteiligungen, 33 Sprints und 11,8 gelaufene Kilometer - es war sein bester Auftritt seit Monaten. Und den krönte Kramaric mit zwei sehenswerten Treffern, es war ein rundum gelungener Nachmittag für den Kroaten.