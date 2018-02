Tor - Rune Jarstein (Hertha BSC): Was Hertha BSC defensiv gegen den FC Bayern München abrief, war aller Ehren wert. Und wenn der Verteidigung doch mal ein Ball durchrutschte, war da ja noch Keeper Rune Jarstein. Mit sieben Paraden trug der norwegische Nationaltorhüter erheblich dazu bei, dass die Berliner Hertha zum fünften Mal in dieser Spielzeit zu Null spielte. Es war erst das zweite Mal, dass den Bayern in dieser Bundsliga-Saison kein Tor gelang.