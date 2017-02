Im ersten Durchgang war zunächst alles nach Plan für die Hamburger gelaufen. Eine Hereingabe von Matthias Ostrzolek spitzelte Aaron Hunt nach einer knappen Viertelstunde geschickt zur Führung über die Linie. Danach zogen sich die Gastgeber aber weit zurück und überließen Freiburg das Mittelfeld. Die Freiburg nahmen die Einladung gern an und kamen nach einer brillanten Kombination über Nils Petersen auf Maximilian Philipp zum verdienten Ausgleich (23.).

Papadopoulos erneut verletzt

Zusätzlich geschächt wurde der HSV durch das erneute Aufbrechen der Schulterverltzung beim zuletzt so starken Innenverteidiger Kyriakos Papadopoulos, der nach einer halben Stunde ausgewechselt wurde. Freiburg machte weiter Druck, verpasste es aber bis zum Seitenwechsel, aus der klaren spielerischen Überlegenheit Kapital zu schlagen. Amir Abrashi und Philipp vergaben klare Chancen zur Führung, was sich kurz nach der Pause rächte.

HSV-Trainer Markus Gisdol hatte zum zweiten Durchgang mutig ausgewechselt und Rechtsverteidiger Dennis Diekmeier durch Stürmer Michael Gregoritsch ersetzt. Gregoritsch dankte es ihm in der 57. Minute: Einen Klasse-Querpass von Gotoku Sakai musste der österreichische U-21-Nationalspieler nur noch zum 2:1 über die Linie drücken.

Grifo gleicht aus

Doch wie schon nach der ersten Führung machten die Hamburger erneut den Fehler, sich viel zu weit zurückzuziehen und nur noch auf Konter zu lauern. Für diese Spielidee waren sie aber hinten nicht sicher genug: In der 72. Minute konnte Petersen den Ball auf Vicenzo Grifo durchstecken, der mit einem perfekten Abschluss ins rechte Eck das 2:2 erzielte.

Erst in den letzten zehn Minuten machten dann die Hamburger wieder Druck und hatten zwei Minuten vor dem Ende "Matchball": Hunt schoss aber einen Elfmeter nach Foul von Marc Torrejon an ihm selbst in die Arme von Freiburg-Keeper Alexander Schwolow.

Hamburg jetzt zu den Bayern

Der HSV hat nun am kommenden Samstag (25.02.17) eine schwierige Aufgabe, aber auch nicht allzuviel zu verlieren: Es geht zu den Münchener Bayern. Freiburg tritt zeitgleich gegen Borussia Dortmund an.