Es war die gnadenlose Frankfurter Effektivität, die für eine frühe Vorentscheidung sorgte. Denn die Norddeutschen wirkten nach dem schnellen Rückstand über weite Strecken desorientiert, waren gedanklich zu langsam und kamen vor dem Seitenwechsel nur ein einziges Mal zu einer nennenswerten Einschussmöglichkeit: Yunus Malli scheiterte aus zehn Metern Entfernung an Eintracht-Torhüter Lukas Hradecky (12.).

Wolfsburg kaum gefährlich

Es dauerte bis zur 54. Minute, ehe VfL-Torjäger Divock Origi von der Strafraumgrenze knapp am rechten Torpfosten vorbeischoss. Bezeichnend in dieser Phase, dass Gästekeeper Hradecky intensive Aufwärmübungen absolvieren musste, um bei Temperaturen um den Gefrierpunkt nicht zu sehr auszukühlen.

Notgedrungen müssen sich die Wolfsburger also wieder mit dem Abstiegskampf beschäftigen. Da dürfte das kommende Auswärtsspiel in Hannover weiter richtungsweisend sein. Frankfurt hat sich hingegen ein echtes Spitzenspiel am kommenden Wochenende gegen Borussia Mönchengladbach verdient.