Wie man den Frust nach dem Ausscheiden in der Champions League und im DFB -Pokal am besten in positive Energie umwandelt - das haben die zuletzt hart kritisierten Schützlinge von Carlo Ancelotti mit ihrem 6:0 (3:0) in Wolfsburg von Beginn an eindrucksvoll unter Beweis gestellt. "Fünfmal in Folge, das ist unglaublich. Wir sind ein total verdienter Meister geworden" , sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bei Sky, der schon auf der Tribüne vor dem Abpfiff auf den Titelgewinn mit einem Bier anstieß.