Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat durch einen späten Treffer die Negativserie von Werder Bremen verlängert und seinen dritten Saisonsieg geschafft. Die Gäste gewannen am Samstagnachmittag in Bremen mit 2:1 (1:1). Im ausverkauften Weserstadion brachte Lamine Sané (20. Minute) die Hausherren in Führung, kurz danach glich Schalke durch ein Eigentor von Milos Veljkovic (22.) aus. In der Schlussphase traf Nationalspieler Leon Goretzka (83.).

Turbulente 180 Sekunden in Bremen

Die Gastgeber begannen ihr zweites Heimspiel der Saison konzentriert. Angreifer Max Kruse lenkte das Spiel durch schnelle und clevere Abspiele, bis er sich bei einem Foulspiel verletzte und durch Neuzugang Ishak Belfodil ersetzt werden musste (19.). Bei seinem ersten Heimspiel für Werder fügte sich der Algerier sehr schnell ein. Doch auch Schalke versteckte sich keineswegs und wurde angetrieben durch Nationalspieler Leon Goretzka immer wieder mit schnellem Umschaltspiel gefährlich.

In der 20. Minute belohnte sich zuerst Bremen für die engagierte Anfangsphase. Ludwig Augustinsson köpfte den Ball nach einer Ecke an den Pfosten, Sané drosch den zurückgeprallten Ball ins Tor. Nur 100 Sekunden später glich Schalke aus: Werder-Keeper Jiri Pavlenka kam nach einer Ecke nicht richtig an den Ball. Bremens Veljkovic wollte per Kopf klären, beförderte das Spielgerät aber unglücklich ins eigene Tor.

Goretzka dreht die Partie

Auch nach dem unglücklichen Ausgleich per Kopfball-Eigentor hatten die Bremer mehr vom Spiel. Schalke blieb dennoch gefährlich. Beide Teams kamen zu Gelegenheiten. Für Werder hätte Florian Kainz (37.) die Führung erzielen müssen, doch seinen Kopfball aus kurzer Distanz brachte er genau auf Keeper Ralf Fährmann.

Im zweiten Abschnitt hatte Schalke zunächst mehr vom Spiel, die besseren Chancen aber weiter Werder. Fin Bartels (60.) und Kainz (71.) zielten allerdings drüber. Sieben Minuten vor dem Ende brachte erneut eine Ecke die Entscheidung. Goretzka kam aus zentraler Position völlig frei zum Abschluss und verwandelte zum Schalker Sieg.

Spitzenspiel für Schalke

Die Königsblauen empfangen nun am Dienstag (19.09.) den Rekordmeister aus München zum Spitzenspiel. Bremen hofft auswärts gegen Wolfsburg auf den ersten Dreier der Saison.