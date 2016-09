SV Werder Bremen - FSV Mainz 05 1:2 (1:0)

Drei Tage nach der Entlassung von Viktor Skripnik waren die Bremer zu Beginn der Partie kaum wiederzuerkennen. Die Mannschaft spielte furios auf und wurde schnell belohnt: Izet Hajrovic brachte die Gastgeber bei seinem ersten Startelf-Einsatz in dieser Saison per Fernschuss in Führung (12.). Für den ersten Sieg der Spielzeit 2016/17 reichte es aber nicht. Als bei Werder die Kraft nachließ, erzielte Yunus Malli (87.) den Ausgleich, in der Nachspielzeit versetzte Pablo De Blasis (90.+2) Werder dann den Knockout. Die Schlussphase des Spiels sah Nouri nur noch von der Tribüne aus, nachdem er wegen Meckerns aus dem Innenraum verbannt worden war.

Nouri hatte in seiner kurzen Vorbereitungsphase auf das Duell Einzelgespräche gesucht, um seinen Spielern die Verunsicherung zu nehmen. "Ich muss ihr Herz erreichen", hatte der 37-Jährige gesagt - offenbar war ihm dies gelungen. Die Bremer präsentierten sich im Vergleich zum desolaten 1:4 in Gladbach am Wochenende zunächst wie verwandelt. Lauf- und spielfreudig, dazu aggressiv in die den Zweikämpfen zeigten die Gastgeber vor 37.108 Zuschauern die geforderte Reaktion und hatten bereits in der vierten Spielminute durch Ousman Manneh nach Vorlage von Hajrovic die Chance zur Führung. Doch der Gambier, der 2014 als Flüchtling nach Bremen gekommen war, scheiterte bei seinem Bundesliga-Debüt am gut postierten Mainzer Keeper Jonas Lössl. Nouri hatte den Stürmer aus seiner U23 mit hochgenommen und gleich das Vertrauen geschenkt.

Bremen beginnt furios

Hatten die Bremer in dieser Szene noch Pech, war es acht Minuten später doch passiert. Nachdem 05-Akteur Gaetan Bussmann im Mittelfeld an einem Ball vorbeigerutscht war, zog Hajrovic mit Tempo in Richtung Tor und setzte den Ball aus gut 20 Metern mit einem sehenswerten Schuss in die Maschen. Auch Hajrovic, der in der Sommerpause noch auf der Werder-Verkaufsliste gestanden hatte, war neu ins Team gerückt. Im Tor machte Nouri indes den Wechsel von Felix Wiedwald zu Jaroslav Drobny nicht rückgängig.

So ruhig wie in der Anfangsphase wurde es für Drobny im Laufe der ersten Halbzeit nicht mehr. Einen ersten Warnschuss gab Bussmann ab, ehe der Ex-Bremer Levin Öztunali die große Chance zum Ausgleich besaß. Der Enkel von Uwe Seeler trauchte nach Vorlage von Jhon Cordoba frei vor dem Werder-Tor auf, setzte den Ball aber hoch über das Tor. Auf der Gegenseite sorgte Manneh ein weiteres Mal für Gefahr (28.). Während Schmidt mit dem Auftritt seiner Elf bis zum Pausenpfiff haderte, konnte Nouri zufrieden sein.

Mainz übernimmt nach der Pause das Kommando

Nach dem Wechsel agierte Werder nicht mehr so stürmisch, die Mainzer übernahmen das Kommando und deckten einige Unsicherheiten in der Bremer Hintermannschaft auf. Zunächst setzte Daniel Brosinski einen 18-Meter-Schuss neben das Tor (50.), dann war Drobny zweimal gegen Fabian Frei (55.) und Christian Clemens (57.) zur Stelle. Turbulent ging es in der 63. Minute zu. Erst scheiterte Cordoba nach einem groben Fehler von Robert Bauer an Drobny, im direkten Gegenzug parierte Lössl gegen Hajrovic. Die Bremer wurden nun immer mehr hinten reingedrängt, verteidigten jedoch verbissen und mit viel Einsatz ihre Führung. Doch am Ende reichte es wieder nicht.