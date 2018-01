Kraft pariert große Bremen-Chance

In der Schlussphase wurde die Partie zunehmend offener. Theodor Gebre Selassie scheiterte mit einem Kopfball an Hertha-Torwart Thomas Kraft (74.). Berlin hatte ein paar Konteransätze und in der Nachspielzeit schoss Eggestein Berlins Jordan Torunarigha auf der Linie an (90.+4) an.

Für Bremen geht es am 21. Spieltag zu Schalke 04. Herthas Kampf um den ersten Sieg im Jahr 2018 geht ebenfalls am Samstag gegen die zuletzt formschwache TSG 1899 Hoffenheim weiter.

Thema in: Sportclub, NDR Fernsehen, Sonntag, 28.01.2018, 22.50 Uhr